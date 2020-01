Overwatch : le patch déployé sur les serveurs live, avec du changement par rapport au PTR

La semaine dernière, Blizzard déployait sur le PTR un nouveau patch pour Overwatch, avec des nerfs ou des buffs pour divers Héros. Le but était notamment d'amoindrir la puissance de certains Tanks et d'améliorer d'autres personnages, comme McCree qui se retrouvait avec 250 PV, contre 200 actuellement.

Le patch vient d'arriver ce soir sur les serveurs live PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, et Blizzard n'a visiblement pas été totalement jusqu'au bout de ses idées, les modifications ne sont en effet pas les mêmes :

Overwatch - Legendary Edition 29,06 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 29,06€. Mise à jour des Héros : Hanzo Arc Tempête : dégâts réduits de 70 à 60. McCree Général : points de vie de base augmentés de 200 à 250. Pacificateur (Tir principal) : temps de récupération augmenté de 0,42 à 0,5 seconde. Implacable : tirer avec l'Implacable ne bloque plus la visée du joueur. Faucheur La Faucheuse (Passif) : quantité de guérison réduit de 40 à 30 % des dégâts infligés. Orisa Canon à fusion (Tir principal) : dégâts réduits de 11 à 9 10. Blindage : cooldown augmenté de 8 à 10 secondes. Halte ! : durée du piège réduit de 1 à 0,65 seconde. Sigma Hypersphères (Tir principal) : portée réduite de 22 à 20 mètres. Flux gravitationnel : peut désormais être interrompu avant que les cibles ne tombent au sol. Ralentissement à l'impact réduit de 0,9 à 0,6 seconde. Concrétion : dégâts de l'explosion réduits de 60 à 40. Baptiste Bio-lanceur (Tir principal) : temps de récupération augmenté de 0,35 à 0,45 seconde. Bio-lanceur (Tir secondaire) : explosion de soins réduite de 60 à 50.

Les changements sur Orisa, McCree et Sigma ne sont donc pas aussi importants qu'escomptés par les joueurs, c'est dommage, mais comme à chaque fois, rien n'est gravé dans le marbre et Blizzard reviendra peut-être sur ces points dans un futur patch. En attendant, la mise à jour est disponible dans Overwatch sur PC, PS4, Xbox One et Switch.

Lire aussi : Overwatch : Nouvel An Lunaire 2020, patch 1.44 et skin GOAT pour Brigitte