Palworld : les détails de l'action en justice portée par Nintendo dévoilés, c'est assez ridicule...

Lancé en Accès Anticipé en janvier dernier sur Xbox Series X|S, Xbox One et PC, Palworld a été un véritable phénomène sur le moment, non sans controverses. Depuis, il a finalement eu droit à une version PS5 et se déclinera à l'avenir sur mobiles. Pocketpair s'est carrément associé à deux filiales de Sony afin de former Palworld Entertainment, c'est dire si la licence est vue comme étant prometteuse. De quoi faire de l'ombre à Nintendo et The Pokémon Company ? Que ce soit ou non la raison, les deux firmes ont décidé fin septembre de lancer une action en justice à l'encontre de Pocketpair pour violation de droits de brevet, sans en préciser la nature à ce moment-là. Pas mal de monde a évidemment spéculé et certains avaient effectivement vu juste, comme dévoilé ce vendredi.

Clairement, ce n'est pas du tout l'aspect inspiration plus ou moins poussée dans les designs qui sert ici à attaquer Pocketpair, mais bien des mécaniques de jeu pour le moins vagues. Voici ce que nous pouvons lire sur le site du studio, évidemment traduit :

Rapport sur l'action en justice pour violation de brevet Comme annoncé le 19 septembre 2024, The Pokémon Company et Nintendo Co., Ltd. (ci-après dénommées les « plaignants ») ont intenté une action en justice pour utilisation abusive de brevet contre nous. Nous avons reçu des demandes de renseignements de divers médias concernant l'état d'avancement de la procédure judiciaire et nous souhaitons signaler les détails et l'état actuel de cette affaire comme suit : 1 : Détails de la poursuite Les plaignants affirment que « Palworld », sorti par nous le 19 janvier 2024, enfreint les trois brevets suivants détenus par les plaignants, et demandent une injonction contre le jeu et une indemnisation pour une partie des dommages subis entre la date d'enregistrement des brevets et la date de dépôt de cette action en justice. 2 : Brevets cibles Brevet n°7545191

[Date de dépôt du brevet : 30 juillet 2024]

[Date d'enregistrement du brevet : 27 août 2024] Brevet n°7493117

[Date de dépôt du brevet : 26 février 2024]

[Date d'enregistrement du brevet : 22 mai 2024] Brevet n° 7528390

[Date de dépôt du brevet : 5 mars 2024]

[Date d'enregistrement du brevet : 26 juillet 2024] 3 : Résumé de la demande d'indemnisation Une injonction contre Palworld.

Paiement de 5 millions de yens plus des dommages et intérêts pour retard de paiement à The Pokémon Company.

Paiement de 5 millions de yens plus des dommages et intérêts pour retard de paiement à Nintendo Co., Ltd.. Nous continuerons à faire valoir notre position dans cette affaire au cours de futures procédures judiciaires. Veuillez noter que nous nous abstiendrons de répondre individuellement aux demandes de renseignements concernant cette affaire. Si des questions nécessitent une notification publique, nous les annoncerons sur notre site web, etc.

La somme demandée est « dérisoire », 10 millions de yens étant actuellement l'équivalent de 60 850 €, c'est donc surtout l'injonction contre le jeu qui semble être la motivation. Cette intervention de Pocketpair n'est elle pas anodine, car elle tente clairement de se mettre le public dans la poche en mettant en avant ce qui l'arrange. En effet, de prime abord, nous pourrions croire que ces fameux brevets ont tous été déposés et enregistrés après la sortie de Palworld. Sauf qu'en réalité, il s'agit de demandes divisionnaires (ou en anglais divisional patent application) d'un brevet original et plus ancien datant du 22 décembre 2021.

Ce ne rend toutefois pas la démarche de Nintendo et The Pokémon Company plus louable, car ces brevets sont la porte ouverte à un monopole sur l'utilisation de mécaniques de jeu très générales. Le n°7545191 est relatif à la capture de créatures à l'aide d'un objet qui est lancé, soit celle des Pokémon via une Poké Ball, tandis que le n°7493117 couvre différentes options. Le n°7528390 semble de son côté concerner le fait de se servir d'une créature comme d'une monture.

Pourtant, il existe des productions comme Temtem qui ont pu voir le jour et perdurer sans problème, alors que l'inspiration très limite des jeux Pokémon est indiscutable. Sauf qu'ils n'ont pas généré un phénomène aussi important que Palworld, ce qui explique sans doute la non-intervention de Nintendo et le fait que la Switch ait même pu les accueillir.

Si vous souhaitez vous le procurer, il est toujours vendu 28,99 € sur Steam et le PlayStation Store, ou via le Microsoft Store à 29,99 €, en plus d'être présent dans le Game Pass. Vous pouvez toujours vous abonner au PC/Xbox Game Pass Ultimate à partir de 14,99 € pour un mois sur Amazon, à la Fnac ou chez Cdiscount.