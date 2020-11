Pang Adventures Buster Edition : le jeu d'action de Pastagames est disponible en édition physique

Sorti en avril 2016 sur PlayStation 4, Xbox One, iOS, Android et PC via Steam, et en janvier 2019 sur Nintendo Switch, Pang Adventures est un jeu d’action arcade développé par Pastagmes et édité par Dotemu. Vous incarnez deux frères qui devront repousser une invasion alien et pour ce faire, vous serez dotés d’armes toutes plus démentes les unes que les autres.

Ainsi, Pang Adventures Buster Edition est disponible dès maintenant en physique sur PlayStation 4 dans tous les magasins de jeux vidéo en Europe. Par chez nous, le titre est disponible chez Amazon et Just For Games. D’autres enseignes comme la Fnac ou Micromania recevront la production plus tard. Notez également que Pang Adventures Buster Edition arrivera sur Nintendo Switch début 2021. La Buster Edition contient une copie du jeu de base, une jaquette réversible, une planche de stickers et un manuel rétro. Si vous êtes un peu curieux, voici ce qui vous attend dans Pang Adventures Buster Edition :

La série Pang est une célèbre collection de jeux vidéo d’arcade qui ont marqué l’univers vidéoludique du début des années 90. Prêtez main-forte à deux frangins qui se sont lancés dans une aventure épique à travers le monde. Leur objectif : sauver l’humanité menacée par une méga-invasion alien ! Pour la première fois dans la série, les frères Pang affrontent le redoutable commandant des extraterrestres ! Ces monstruosités d’un autre monde ne sont pas venues sur Terre pour faire du tourisme... alors, préparez-vous à les atomiser ! Faites-en voir de toutes les couleurs à vos cellules grises et mettez vos réflexes à rude épreuve pour désintégrer des bulles dévastatrices qui jaillissent des cieux. Vous seul pouvez ainsi éviter la destruction imminente des villes et des monuments les plus emblématiques ! Caractéristiques : Coop locale (tous modes de jeu).

3 modes différents :

Mode Tour : Combattez les forces extraterrestres, un endroit à la fois !



Score Attack : Sauvez le monde avec seulement trois vies et pas de possibilités de retours ! Une véritable expérience d'arcade ;



Mode panique : éclatez les bulles comme une légende ! 99 niveaux d'affilée qui vous permettront de mettre vos talents à rude épreuve !

Les frères ont amélioré leur équipement depuis la dernière invasion : mitrailleuses, lance-flammes, shurikens ... vous demandez, ils l'ont !

Depuis leur dernière invasion, les Aliens ont également perfectionné leur technologie d’attaque et leur arsenal ! Électriques, explosives, remplies de lave ou encore de fumée, une multitude de bulles seront déployées pour vous faire tomber ! Soyez prêts !

Pang Adventures Buster Edition est disponible sur Amazon pour 19,99 €.