Paper Mario: The Origami King, une première note de la part de Famitsu

Alors que les journalistes occidentaux partagent leurs aperçus de Paper Mario: The Origami King (lire par ailleurs nos premières impressions), la revue vidéoludique japonaise Famitsu, elle, livre déjà un premier verdict ! Nos confrères ont donc pu décortiquer cette nouvelle expérience avant l'heure et semblent être emballés dans l'ensemble...

Et pour cause, les quatre journalistes attribuent à Paper Mario: The Origami King les notes de 9/9/9/9, soit un sympathique 36/40. L'univers est très coloré et plaisant à l’œil, la prise en main est intéressante, en d'autres termes, si vous aimez Paper Mario, cette nouvelle aventure va vous combler.

La date de sortie de Paper Mario: The Origami King est fixée au 17 juillet prochain.

Lire aussi : MAJ BON PLAN sur Paper Mario: The Origami King : où le trouver pas cher (#NePayezPasVosJeuxPleinPot)