Un PC portable reconditionné pour faire de véritables économies !

Vous cherchez un nouvel ordinateur portable, mais vous n'avez pas forcément le budget de vous en procurer un neuf, ou alors vous êtes à la recherche de la bonne affaire ? Une solution existe depuis des années : les produits reconditionnés ! En achetant un PC portable reconditionné, vous vous assurez d'une part d'un prix réduit, d'autre part d'un produit dont vous êtes certain du bon fonctionnement, car il a été testé par des experts avec garantie à la clé, et enfin vous entrez dans une démarche plus écologique en arrêtant le cycle sans fin de l'achat et de la consommation.

Le marché du reconditionnement, qu'il s'agisse des ordinateurs, des smartphones ou de tout autre produit d'ailleurs a tout pour plaire. Il vous permet de profiter d'un PC portable haut de gamme à moindres coûts tout en favorisant le recyclage et donc en ayant un impact positif sur l'environnement. Enfin, la demande de produits reconditionnés augmente depuis plusieurs années et génère de plus en plus d'emplois.

De nombreux acteurs se sont engouffrés dans ce domaine, y compris d'ailleurs les constructeurs eux-mêmes, mais certains acteurs spécialisés tirent mieux que d'autres leur épingle du jeu. C'est le cas par exemple de Back Market, la première place de marché dédiée aux produits reconditionnés, sur laquelle vous pourrez trouver facilement un ordinateur portable reconditionné, gaming ou non. Cette entreprise française (soyons un peu chauvins) vous assure d'acheter des appareils de qualité, chacun ayant été vérifié et restauré par des experts afin d'être à nouveau comme neuf, 100 % fonctionnels. Et si vous n'êtes pas à une rayure près, il est possible de payer moins cher selon l'aspect esthétique du produit, à vous de décider. Signalons enfin que vous bénéficiez dans tous les cas de 30 jours pour changer d'avis et d'une garantie contractuelle de 12 mois minimum, idéal pour acheter l'esprit tranquille contrairement au marché de l'occasion ou les arnaques peuvent être nombreuses et les produits tomber en panne au bout de quelques semaines.

Selon la dernière édition du baromètre Recommerce de Kantar, le COVID-19 n’a pas réussi à diminuer la croissance du marché du smartphone d’occasion, avec 700 millions d'euros en France pour le reconditionné, en hausse de 25 %, mais le phénomène est identique pour les PC portables. Le prix reste le premier atout en faveur des produits reconditionnés pour 67 % des Français, vient ensuite le fait d'avoir une garantie sur le produit pour 41 % d'entre eux, mais on note également une démarche qui se veut écologique (39 %). L'année 2021 devrait donc logiquement voir ce secteur continuer sa croissance.