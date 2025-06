Peak : c'est quoi ce jeu aux deux millions de ventes ?

Un jeu développé par deux studios





Si vous ne connaissez pas encore Peak, c'est peut-être normal. Le jeu a été annoncé le 12 juin dernier seulement, sur Steam. Il est codéveloppé par Landfall Interactive et Aggro Crab : le premier est connu pour Totally Accurate Battle Simulator, tandis que le second s'est fait remarquer l'année dernière avec Another Crab's Treasure, un... Souls-like avec un bernard-l'ermite. Oui, ça sonne bizarre, mais le jeu a une excellente réputation. Les deux studios se sont associés pour développer Peak et voici sa bande-annonce de lancement :

Peak, c'est quoi exactement ?





Peak est un jeu d'escalade (avec Jusant et Cairn, c'est visiblement la mode) jouable en solo ou en coopération. Nous y incarnons des scouts perdus dans la nature qui doivent grimper en haut d'une montagne pour s'échapper d'une île mystérieuse. Le titre permet d'utiliser plusieurs accessoires typiques de l'escalade afin d'explorer quatre biomes. Mieux encore, la carte change toutes les 24 heures, rendant la durée de vie quasiment infinie.

Une naissance complètement folle





Pas mal, pour un jeu vendu 7,49 € sur Steam, développé en un mois dans un AirBnB coréen lors d'une game jam, après avoir eu l'idée dans un jacuzzi, comme l'a rapporté PC Gamer. Dans cet entretien, Nick Kaman, directeur du studio Aggro Crab, explique qu'il était jaloux de Content Warning, le précédent jeu de Landfall, lui aussi créé dans une game jam d'un mois en Corée du Sud. Another Crab's Treasure, de son côté, a usé l'équipe pendant trois ans. Au bord du burnout, les développeurs ont rejoint des amis de Landfall dans un AirBnB à Hongdae, ont acheté des meubles chez IKEA et ont commencé à travailler sur Peak, une idée qui traînait dans la tête de Nick Kaman depuis un an et qui s'apparentait alors à un jeu de survie en monde ouvert. C'est Landfall qui lui a conseillé de revoir ses ambitions à la baisse, ce qui n'est pas toujours une mauvaise chose, la preuve en est avec la réussite de Peak.

Un succès immédiat





Les joueurs ont vite été séduits par le jeu, Peak a dépassé le million de ventes en moins d'une semaine et, après neuf jours, il compte désormais deux millions d'exemplaires vendus sur PC, comme l'ont annoncé les studios sur Steam. Les développeurs expliquent que « ça a été une période folle depuis le lancement », se réjouissant de voir passer leur jeu sur TikTok et Twitch, mais il y a encore du boulot pour la petite équipe. Landfall et Aggro Crab expliquent étudier d'éventuelles mises à jour, mais les développeurs vont se focaliser sur la correction de bugs et l'amélioration de la stabilité. Une fois cela fait, ils envisageront de concevoir des mises à jour de contenu. Cependant, une chose est certaine, « la localisation arrive bientôt ». À l'heure actuelle, Peak ne comprend que des textes en anglais.

Un vent de fraîcheur pour Aggro Crab





Comme évoqué plus haut, Peak a été développé en un mois, mais le projet est né avant cela. Au total, le jeu aura mis un an à voir le jour, soit trois fois moins qu'Another Crab Treasure. Paige Wilson, responsable du marketing communautaire, explique à PC Gamer que « Peak ressemblait à un speedrun de tout ce processus, mais c'était vraiment nécessaire ». Le studio était épuisé après son Souls-like et elle rajoute que « prendre conscience que des projets plus modestes comme celui-ci peuvent fonctionner a donné à notre studio une nouvelle direction qui nous passionne tous ».

Des jeux plus petits, conçus par de plus petites équipes ?





C'est la tendance du moment, même si l'argument est parfois détourné pour critiquer les AAA. Il faut dire que, sur Steam, nombreux sont les jeux développés par des équipes très réduites à se hisser en tête des ventes, ce fut par exemple le cas de R.E.P.O. et Schedule I ces derniers mois. Conçu principalement à Montpellier par une trentaine de développeurs, mais épaulés par d'autres équipes aux quatre coins du monde, Clair Obscur: Expedition 33 a bien montré qu'une équipe tout de même modeste peut créer un jeu vidéo exceptionnel.

Vous pouvez précommander l'édition physique d'Another Crab Treasure à 34,99 € sur Amazon et Leclerc.