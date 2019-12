Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, Makoto Niijima fait brûler l'asphalte au guidon de Johanna pour sa vidéo de présentation

Alors qu'un dépôt de marque pour un « Persona 5 Strikers » est venu renforcer l'idée logique d'une localisation de Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers en dehors du Japon, Atlus poursuit de son côté la promotion de l'Action-RPG dans l'Archipel.

Comme chaque semaine, nous avons donc droit en ce vendredi à une bande-annonce pour l'un des personnages jouables et membre des Phantom Thieves. Après Haru Okumura la semaine dernière, c'est Makoto Niijima qui s'y colle et fonce à toute allure sur sa moto et Persona Johanna. Toujours doublée par Rina Sato, celle qui se fait appeler Queen combat ses adversaires à la force de ses poings, agrémentés par des tekkō, et utilise des revolvers pour tirer sur les cibles à distance. Et comme le montre la petite scène de fin, elle n'aime vraiment pas les lieux sombres et lugubres, un sacré contraste avec sa personnalité sérieuse.

La prochaine fois, nous aurons droit à Futaba à moins d'une surprise. Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers est pour rappel attendu le 20 février 2020 sur PS4 et Switch.

Lire aussi : Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, un donjon glacé à Sapporo et le renforcement des Personas détaillés et imagés