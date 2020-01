Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, un mystérieux pistolero rejoint la bande dans la cinématique d'introduction du jeu

Depuis jeudi, Atlus fait parler de Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers chaque jour pour le plus grand plaisir des fans. Après une deuxième bande-annonce et des détails sur Okinawa, la cuisine et les quêtes, c'est tout simplement la cinématique d'introduction du jeu qui a été mise en ligne.

La réalisation est typique des jeux de la licence, nous présentant en premier lieu les différents membres des Phantom Thieves avec leur nom de code avec en fond sonore You Are Stronger interprété par Lyn. Sophia est ensuite mise en avant avec notamment nos héros se passant le smartphone de Joker, ce personnage vivant à l'intérieur. Vous aurez noté la présence de Zenkichi Hasegawa, mis au même niveau que tout ce beau monde, et l'apparition d'un nouveau membre au sein de la bande lors du passage orienté action qui survient ensuite. À n'en pas douter, surtout en raison de sa barbe, ce mystérieux pistolero et le détective ne sont sans doute qu'une seule et même personne, et la Persona ayant pour thème Jean Valjean aperçue dans le dernier trailer sera sans doute la sienne. Il est également intéressant de voir que Zenkichi est mis à l'écart, sans doute un manque de confiance de la part du groupe, car il ne voyage pas dans le van avec les autres et personne ne lui passe le smartphone. Reste à voir à quel moment il deviendra un allié et s'il le restera jusqu'au bout.

Les joueurs de l'Est auront la réponse dans un bon mois, la date de sortie de Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers étant fixée au 20 février 2020 sur PS4 et Switch.