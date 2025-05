Personne ne l'a demandé, tout le monde la veut : voici la moto DOOM: The Dark Ages x Harley-Davidson et elle est à gagner

Microsoft, Bethesda et id Software ont décidé de mettre le paquet sur la promotion de DOOM: The Dark Ages, leur prochain jeu de tir à la première personne contre des démons. Le titre a droit à un bundle chez NVIDIA, des manettes et un revêtement pour Xbox Series X, mais voilà quelque chose que personne n'attendait : la moto Sportster S DOOM: The Dark Ages x Harley-Davidson.

C'est la branche australienne de Bethesda qui dévoile l'engin, une Sportster S aux couleurs du FPS, conçue par Harley-Davidson et embarquant (selon la brochure du modèle de série) un moteur noir Revolution Max 1250T délivrant 121 chevaux et 125 Nm de couple. Un deux-roues tout droit sorti des Enfers qui serait bien utile au Doom Slayer pour éliminer les démons, d'autant que cet épisode sera un vrai bac à sable... dans une ambiance médiévale, la moto serait un peu uchronique.

La Sportster S DOOM: The Dark Ages x Harley-Davidson est un modèle unique qui est à gagner grâce à un concours, uniquement réservé aux joueurs habitants en Australie. Dommage. En plus de cette sublime moto, le gagnant ou la gagnante repartira avec une Xbox Series X dotée du revêtement DOOM: The Dark Age, une manette Xbox aux couleurs du jeu et une édition collector du FPS, qui inclut notamment une statuette de 30 cm.

Pour le commun des mortels, la date de sortie de DOOM: The Dark Age est fixée au 15 mai 2025 et vous pouvez le précommander à partir de 69,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.