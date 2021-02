Pigeon Simulator : une nouvelle production loufoque et complètement délirante se dévoile avec un trailer et des images

Avez-vous toujours rêvé d'incarner un pigeon et de cracher du feu avec ce dernier ou d'avoir une force herculéenne et de pouvoir soulever des humains pour les lâcher en plein vol ? Eh bien, Pigeon Simulator pourrait exaucer tous vos vœux. Dans cet immense jeu bac à sable développé par HakJak et rappelant un certain Goat Simulator, vous pourrez simplement embêter quelques passants en volant de la nourriture comme devenir gigantesque et semer le chaos dans la ville.

En effet, vous n’êtes pas un oiseau ordinaire puisque vous descendez d’une longue lignée de pigeons possédant des super pouvoirs. Votre but sera de créer un paradis pour pigeon, et vous aurez différentes options pour y parvenir comme « détruire tout ce que l’humanité a créé et retourner vivre chez Mère Nature ». Le titre est toujours en développement et de nombreuses autres améliorations délirantes sont à venir comme des donjons ou un arbre de compétence pour faire évoluer votre pigeon.

Pigeon Simulator est attendu sur PC via Steam dans le courant de l'année 2021. En deuxième page, vous pourrez apercevoir des pigeons en piqué ou une bombe nucléaire se dirigeant vers une ville.