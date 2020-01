Ping Awards 2020 : les candidatures sont toujours ouvertes

Comme chaque année, les Ping Awards récompenseront les jeux vidéo créés en France. Mais en attendant la prochaine cérémonie, les organisateurs rappellent que les candidatures sont toujours ouvertes pendant quelques jours.

Les développeurs sont ainsi invités à inscrire leurs jeux sur le site des Ping Awards, avec tout de même quelques conditions : le titre doit être sorti entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, et avoir été réalisé par un studio basé à plus de 50 % en France. Plusieurs catégories sont proposées :

Prix du meilleur jeu sur console de salon ;

Prix du meilleur jeu sur console portable et mobile ;

Prix du meilleur jeu étudiant ;

Prix du meilleur jeu indépendant ;

Prix du meilleur jeu de sport ;

Prix du meilleur jeu international ;

Prix du meilleur graphisme ;

Prix du meilleur scénario ;

Prix de la meilleure bande-son ;

Prix spécial du Jury ;

Grand prix.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 17 janvier 2020.