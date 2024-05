PlayAzur Festival 2024 : le festival niçois de culture pop ouvrira ses portes ce week-end

La septième édition du Play Azur Festival ouvrira ses portes ce week-end, soit les 4 et 5 mai prochains dans l'enceinte du Palais des Expositions de Nice. Pendant ces deux jours, le programme annonce plus de 300 activités sur 14 000 m² qui mêlent culture pop, mangas, cosplay, comics, science-fiction, jeux vidéo, K-pop, sciences et nouvelles technologies au travers d'ateliers, de démonstrations, de concours, de jeux, de tournois, de rencontres, de conférences et de dédicaces avec de nombreux invités (YouTubeurs, doubleurs, illustrateurs, cosplayeurs...). Plan complet en HD à télécharger ici.

Du côté des invités, vous trouverez la liste complète sur la page dédiée du site du PlayAzur et vous pourrez y recontrer, entre autre, Brigitte Lecordier (Dragon Ball), Céline Monsarrat, Aurélien Portehaut (Gauvain - Kammelott) ou encore Kayane (Versus Fighting).

GAMERGEN.COM sera sur place avec deux stands dédiés à la réalité virtuelle et la réalité mixte. Les activités prévues incluront une zone de simulation équipée d'un simulateur de vol monté sur vérins et de deux kayaks, une zone Sport Virtuels avec du Ping Pong, Tennis, Pétanque, Basket, Tir à l'arc ainsi qu'une zone Spatial Ops qui est un laser game virtuel en réalité mixte et free roaming (déplacements réels).

Vous pouvez suivre les annonces du PAF via Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ou le site officiel. Le salon ouvrira ses portes entre 10h00 et 19h00 le samedi 4 mai, entre 10h00 et 18h00 le dimanche 5 et la billetterie en ligne est ici. Niveau tarif, cela démarre à 12 € la journée et 18 € pour le week-end. Il existe un pass famille (deux adultes et jusqu'à trois mineurs) à 34 € la journée et 51 € pour les deux jours. L'accès est gratuit pour les enfants de moins de sept ans. Pour les retardataires, la vente de billets sur place sera disponible à partir de 10h00.