PlayerUnknown's Battlegrounds change de nom et s'offre un week-end gratuit

En lançant en 2016 PlayerUnknown's Battlegrounds, Brendan Green et PUBG Studio ne s'attendaient sans doute pas à un tel succès. Le Battle Royale a explosé les chiffres de fréquentation sur Steam, il a été porté sur PS4, Xbox One et Stadia et a même eu droit à des spin-offs avec PUBG Mobile et le futur PUBG: New State.

PlayerUnknown's Battlegrounds, c'est un nom long, tout le monde l'appelle de toute façon PUBG, mais Krafton a décidé de changer officiellement le titre de son Battle Royale en PUBG: Battlegrounds, l'inscrivant dans la grande famille des jeux PUBG avec les spin-offs cités plus haut. Pour la logique de l'acronyme, il faudra repasser...

Krafton a également décidé de lancer la Free Play Week, permettant de jouer à PUBG: Battlegrounds gratuitement sur PC, via Steam. Jusqu'au 16 août prochain, vous pouvez donc essayer le Battle Royale sans l'acheter et découvrir tout le contenu du jeu, à savoir :

Toutes les cartes en jeu - Pendant la Free Play Week, toutes les cartes seront disponibles pour les joueurs, y compris la carte en 8x8 située en Corée du Sud, Taego. Les rotations de la map comprennent les cartes Erangel, Miramar, Sanhok, Vikendi et Karakin.

- Les joueurs peuvent acheter ce pass en jeu et le mettre à jour pour gagner divers objets, notamment des skins exclusifs de personnages et d'armes. Événement Compte PUBG - Créer un Compte PUBG et à le lier à Steam pendant la Semaine de Jeu Gratuit pour gagner l'objet en jeu exclusif « Lunettes traditionnelles - Rondes ». La création d'un compte PUBG pendant la Free Play Week permettra également aux joueurs de conserver toutes les statistiques, les objets gagnés en jeu et la progression du Survivor Pass une fois la semaine terminée.

La Free Play Week n'est malheureusement pas disponible sur consoles, mais vous pouvez acheter PUBG: Battlegrounds à 7 € sur Amazon.