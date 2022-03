PlayStation n'abandonne pas les jeux solos

Chaque constructeur de consoles a ses exclusivités propres et Sony est connu pour proposer des expériences solos marquantes sur PlayStation depuis des années : Uncharted, Marvel's Spider-Man, The Last of Us, Final Fantasy VII Remake, Ratchet & Clank: Rift Apart, God of War, la liste est longue, et les joueurs en redemandent.

Mais le constructeur nippon lorgne de plus en plus les jeux live service, en rachetant notamment Bungie (Destiny 2) et tout récemment Haven Studios. Alors, cela marque-t-il la fin des jeux solos ? Bien sûr que non, comme l'a affirmé Herman Hulst, directeur des PlayStation Studios, lors d'un entretien accordé à GamesIndustry.biz :

Évidemment, nous continuerons toujours à créer ces jeux narratifs à un joueur tels que Ghost of Tsushima, The Last of Us et Horizon Forbidden West. Mais vous avez bien remarqué que nous avons investi dans des jeux live service, car c'est incroyablement excitant pour nous. Cela nous permet de construire des mondes plus grands, cela nous permet de créer des liens sociaux vraiment significatifs entre les joueurs.

Herman Hulst va même jusqu'à dire que plusieurs jeux solos sont déjà en développement chez PlayStation Studios, sans les citer (mais certains sont déjà annoncés), de quoi rassurer les fans, même si les titres live service vont prendre de plus en plus d'importance sur PlayStation 5 à l'avenir, avec au moins 10 jeux du genre à sortir d'ici quatre ans. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.