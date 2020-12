PlayStation : les exclusivités maison empilent les millions et même les milliards pour certaines

Pendant que les joueurs ont les yeux rivés sur ce qui sera proposé dans les mois à venir sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S, nous avons l'opportunité de faire un petit bilan au sujet des exclusivités disponibles ces dernières années sur la console de Sony, qui pour certaines auront la chance de prolonger l'aventure en 2021.

C'est par le biais du profil Linkedin de TJ Consunji, Group Marketing Manager chez PlayStation que nous avons aujourd'hui la chance de profiter de chiffres officiels pour quelques licences. En ce qui concerne God of War, le jeu a généré plus de 500 millions de dollars de revenus en 2019 et a franchi les 10 millions de ventes lors de son année de lancement.

Horizon: Zero Dawn, qui pour sa part était une nouvelle franchise, a également marqué les esprits avec plus de 8 millions d'exemplaires vendus à travers le monde et plus de 400 millions de revenus pour Sony.

Du côté de Naughty Dog, l'un des studios phare de PlayStation, nous apprenons que The Last of Us et Uncharted, ont généré plus d'un milliard de revenus. Des chiffres qui ont le don de donner le tournis et nous prouvent que les expériences solos de qualité semblent encore promises à un bel avenir.

Si vous êtes fans des séries imaginées par les studios PlayStation et que vous voulez prolonger l'expérience, il est encore temps de tenter votre chance pour obtenir une PlayStation 5 avant les fêtes de fin d'année.