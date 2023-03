PlayStation Plus Extra et Premium : 17 jeux ajoutés aux Catalogues des jeux et des classiques en mars 2023, du lourd en vue !

En parallèle des jeux offerts du mois de mars sur le PlayStation Plus, Sony Interactive Entertainment nous avait donné un aperçu de ce qui nous attendait dans le Catalogue des jeux le 21 mars. Et il y aura du beau monde, entre Immortals: Fenyx Rising, Rainbow Six Extraction, Ghostwire: Tokyo, Uncharted: Legacy of Thieves Collection et Tchia, jouable en day one.



Mais ils ne seront pas seuls, car Sony Interactive Entertainment confirme aussi que Life Is Strange: True Colors, Life Is Strange 2, Dragon Ball Z: Kakarot, Street Fighter V Champion Edition, Untitled Goose Game, Final Fantasy Type-0 HD, RAGE 2, Neo: The World Ends With You et Haven s'ajouteront au Catalogue des jeux des abonnés Extra et Premium ce 21 mars, rien que ça ! Et c'est aussi ce jour que les abonnés Premium pourront profiter du jeu PS1 Ridge Racer Type 4 et des jeux PSP Ape Academy 2 et Syphon Filter: Dark Mirror.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Vivez une expérience narrative et cinématique exaltante signée Naughty Dog et plongez dans les plus grandes scènes d’action de cette série emblématique. Découvrez des morceaux d’histoire perdus avec Nathan Drake et Chloe Frazer, des voleurs charismatiques à la personnalité complexe, tandis qu’ils voyagent autour du monde, en quête d’aventures extraordinaires, de merveilles exceptionnelles et de mythes oubliés. Uncharted: Legacy of Thieves Collection contient les aventures en solo acclamées par la critique d’Uncharted 4: A Thief’s End et Uncharted: The Lost Legacy, magnifiquement remastérisées pour PS5 avec des graphismes et des taux d’affichage améliorés.

Tchia

Grimpez, glissez, nagez et naviguez dans un archipel aussi vaste que magnifique inspiré de la Nouvelle-Calédonie dans ce jeu d’aventure basé sur la physique. Emmenez Tchia dans une aventure vibrante et rencontrez des personnages variés inspirés des cultures calédoniennes. Au fil du temps, en solo ou aux côtés d’autres personnages, enchaînez les accords mélodieux sur votre fidèle compagnon, un ukulélé entièrement fonctionnel. Faites-en usage à des moments clés de l’histoire pendant des sections rythmiques, ou jouez à volonté des mélodies à débloquer dans le monde ouvert pour déclencher des événements spéciaux, comme attirer des animaux ou provoquer des pluies.

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction

Les agents d’élite de Rainbow Six sont désormais unis contre un ennemi commun : les Archéens, des extraterrestres redoutables. Aucune incursion ne se ressemble dans ce jeu de tir tactique à la première personne et en coopération jusqu’à 3 joueurs, qui offre une grande rejouabilité. Vous obtiendrez de meilleures récompenses en vous infiltrant plus loin dans la zone de quarantaine, mais le risque n’en sera que plus grand. Car il faudra sortir indemne de l’opération si vous désirez garder votre butin. Le savoir, la coopération et une approche tactique seront vos meilleures armes contre cette menace sans précédent.

Ghostwire Tokyo

À cause d’un dangereux occultiste, la ville de Tokyo est assiégée de toutes parts par des forces paranormales, et ses habitants ont disparu. Faites équipe avec une puissante entité spectrale en quête de vengeance, et maniez et améliorez une combinaison de pouvoirs élémentaires et de compétences de chasseurs de fantômes pour affronter cette menace surnaturelle. Ressentez entre vos mains la puissance de vos compétences surnaturelles à chaque action du personnage grâce au retour haptique et aux gâchettes adaptatives, et explorez une ville de Tokyo sous une pluie battante incroyablement détaillée grâce à la technologie nouvelle génération du lancer de rayons de la PS5.

Life Is Strange: True Colors

Dans cette aventure narrative émouvante, votre pouvoir unique sera la clé pour résoudre un mystère captivant. Alex Chen pensait être maudite. Ses facultés d’Empathie lui permettaient en effet de détecter et de manipuler les émotions de son entourage. Pourtant, lorsque son frère meurt lors d’un prétendu accident, ce pouvoir devient le seul moyen de découvrir ce qu’il s’est vraiment passé. Soyez prêts, car la vérité sera douloureuse.

Immortals Fenyx Rising

Le destin du monde est en jeu, et vous êtes le dernier espoir des dieux. Incarnez Fenyx, une demi-divinité ailée, dans sa quête pour sauver les dieux grecs et leur île d’un triste sort. Combattez des créatures légendaires, maîtrisez les pouvoirs des dieux et affrontez Typhon, le plus redoutable Titan de la mythologie grecque, dans un combat qui marquera les siècles. Immortals Fenyx Rising apporte une vision nouvelle et rafraîchissante du genre action-aventure en monde ouvert, avec du rythme, des combats et des histoires dynamiques et innovants inspirés de la mythologie grecque.

Life Is Strange 2

Sean et Daniel Diaz fuient leur foyer après une tragédie. Craignant la police et devant gérer le nouveau pouvoir de Daniel, qui peut déplacer les objets par la pensée, les frères veulent se réfugier au Mexique. À 16 ans seulement, le jeune Sean devient subitement responsable de la sécurité de Daniel, et doit le protéger et lui apprendre à différencier le bien du mal. Alors que vous incarnez Sean, vos choix façonneront le destin des frères Diaz, mais aussi de toutes les personnes qu’ils croiseront. De Seattle à Portland, puis à travers la Californie, la route vers le Mexique est longue et semée d’embûches… mais aussi d’amitiés, de merveilles et d’opportunités.

Dragon Ball Z: Kakarot

Revivez l’histoire de Goku et d’autres Z Fighters dans Dragon Ball Z: Kakarot ! Au-delà des batailles épiques, découvrez la vie dans le monde de Dragon Ball Z et combattez, pêchez, mangez et entraînez-vous avec Goku, Gohan, Vegeta et les autres. Explorez de nouvelles zones et aventures au fil de l’histoire et formez des liens puissants avec d’autres héros de l’univers de Dragon Ball Z.

Street Fighter V Champion Edition

Depuis sa sortie en 2016, Street Fighter V a accueilli une grande variété de nouveaux personnages, costumes et niveaux, ainsi que d’autres contenus au fil des années. Vous pouvez désormais vous procurer la collection complète avec Street Fighter V Champion Edition ! Vivez l’intensité des duels avec Street Fighter V ! Choisissez parmi un vaste groupe de 40 personnages, puis affrontez vos amis en ligne et hors ligne à travers une variété d’options de jeu.

Untitled Goose Game

Untitled Goose Game est un jeu de type bac à sable d’infiltration déjanté dans lequel vous incarnez une oie qui se déchaîne dans un village peu méfiant. Faufilez-vous à travers la ville, depuis les jardins jusqu’aux rues commerçantes et aux parcs, et faites des blagues, volez des chapeaux, cacardez de bon cœur et ruinez la journée de tous les habitants. Fourni avec une touche spéciale pour cacarder à tout-va.

Final Fantasy Type-0 HD

Opus le plus sombre de toute la saga, Final Fantasy Type-0 HD propose des combats sanglants et particulièrement rythmés ainsi qu’une histoire envoûtante digne de la franchise. Dans le monde dynamique et passionnant d’Orience, une guerre impitoyable oppose plusieurs nations et menace de décimer tout le continent. Prenez part au combat avec l’un des membres de la classe zéro, un groupe d’élèves officiers d’élite qui ont juré de défendre leurs terres contre le belliqueux empire de Milites. Renversez l’empire à l’aide des quatorze styles de combat uniques dans un tout nouveau système d’affrontements ultra rapides, et découvrez les sombres secrets à l’origine de la guerre.

RAGE 2

Des gangs sanguinaires et sans pitié écument les routes, tandis que la tyrannique Autorité cherche à diriger les survivants d’une main de fer. Vous incarnez Walker, dernier Ranger du Wasteland et grain de sable dans les rouages de l’Autorité, laissé pour mort après la ruine de son foyer. À présent, seule votre rage vous amènera justice et liberté. Combats de véhicules, super pouvoirs et monde ouvert chaotique, voilà ce qui vous attend sur ces terres impitoyables. Affrontez des gangs sadiques pour acquérir les outils et technologies nécessaires afin d’éliminer une fois pour toutes l’Autorité !

Neo: The World Ends With You

Découvrez la nouvelle histoire tant attendue de la série The World Ends with You. Dans ce RPG d’action se déroulant à Tokyo, Rindo se rend compte que sa vie ne tient qu’à un fil lorsqu’il se retrouve enrôlé malgré lui dans le « Jeu des Reapers ». Nul ne sait comme l’histoire se terminera, et ce sera à vous de le découvrir ! Mettez vos pouvoirs psychiques à l’épreuve lors des affrontements au cœur des rues animées de Shibuya.

Haven

Survolez un monde fragmenté et ses paysages mystérieux tout en combattant de redoutables ennemis dans ce RPG unique placé sous le signe de l’amour, de la rébellion et de la liberté. Yu et Kay se sont échappés sur une planète oubliée, laissant derrière eux tout ce qu’ils connaissaient. Incarnez le couple dans leur découverte d’un monde inconnu. Explorez la planète afin de retrouver des pièces et des matériaux pour réparer votre vaisseau et en faire un foyer accueillant. Profitez des petits moments de la vie de couple en préparant les repas, fabriquant des objets et ramassant de précieuses ressources. Repoussez les ennemis qui cherchent à vous séparer en synchronisant vos actions en combat et en trouvant le rythme parfait, tout en contrôlant les deux personnages simultanément.

Catalogue des classiques PlayStation | PlayStation Premium

Ridge Racer Type 4 | PS1

Replongez dans l’action sur quatre roues avec Ridge Racer sur PlayStation. Avec son magnifique style visuel, ses courses sublimement conçues et une bande-son d’enfer, Type 4 permet de participer à un grand prix enchaînant plusieurs courses au style résolument arcade. Choisissez une équipe et débloquez un large éventail de voitures.

Ape Academy 2 | PSP

Contre toute attente, les singes ont obtenu leur diplôme de l’Ape Academy, et les choses vont se corser pour le prochain trimestre ! Le génie du mal connu sous le nom de Specter a inventé un nouveau jeu de cartes pour l’aider à conquérir le monde. Préparez-vous à affronter les singes dans plus de 100 mini-jeux diaboliquement difficiles en utilisant les 300 cartes de type « Pierre-papier-ciseaux » de Specter à collectionner. Les singes ont beau avoir l’air stupides, il vaut mieux ne pas les sous-estimer, car Specter a dissimulé une carte ultra-rare de platine (ainsi qu’une quantité gargantuesque de bananes), et ils feront tout pour mettre la main dessus.

Que la bataille de cartes commence !

Syphon Filter: Dark Mirror | PSP

Vous incarnez l’agent spécial Gabe Logan et vous travaillez pour le compte d’une agence américaine qui n’existe pas officiellement. En enquêtant sur le groupe paramilitaire Red Section, Logan découvre un projet connu sous le nom de Dark Mirror. Logan devra s’infiltrer, investiguer et abattre ses ennemis pour neutraliser cette nouvelle menace qui plane sur le monde. Redécouvrez Syphon Filter: Dark Mirror, un jeu sorti à l’origine sur PSP, dans une version dotée d’un rendu amélioré, d’une option de retour arrière, d’un système de sauvegarde rapide et de filtres vidéo personnalisés.