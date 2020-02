PlayStation Plus japonais : les jeux de mars 2020 dévoilés

Vous le savez, chaque mois, nous nous attardons sur les offres du PlayStation Plus japonais. Quoi de neuf pour le mois de mars ? La même chose que l'Occident ? Eh bien... oui. Ainsi, les abonnés pourront récupérer le sublime Shadow of the Colossus et le très moyen Sonic Forces. Mais pas que !

En effet, il sera aussi possible de mettre la main sur un Original Artbook et l'OST du jeu Dreams. En outre, des promotions exclusives (disponibles jusqu'au 27 mars) rôdent dans les environs, à savoir :

LIVE@ZeppVR2 : 30 % de réduction ;

: 30 % de réduction ; Hatsune Miku VR : 10 % de réduction ;

: 10 % de réduction ; Hatsune Miku VR Song Pack 1 : 20 % de réduction ;

: 20 % de réduction ; Hatsune Miku VR Song Pack 2 : 20 % de réduction.

Pour finir, concernant Shadow of the Colossus et Sonic Forces, sachez qu'ils pourront être téléchargés à partir du 3 mars 2020.