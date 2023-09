PlayStation Plus : un premier titre confirmé pour le Catalogue des Jeux de novembre, ce sera une nouveauté en day one !

Tient, voilà qu'encore une nouveauté va rejoindre le Catalogue des Jeux des PlayStation Plus Extra et Premium dès sa sortie. Après Sea of Stars cet été, une autre production indépendante va en effet rejoindre la liste des jeux accessibles en libre service dès son lancement en novembre prochain.

Il s'agit de Teardown, le jeu solo de destruction et de destruction à l'esthétique voxel de Tuxedo Labs, déjà disponible sur PC et récemment confirmé sur PC et Xbox Series X|S. Il vient d'être daté au 15 novembre sur consoles next-gen, et c'est également à cette date qu'il rejoindra le Catalogue des Jeux pour les abonnés Premium et Extra. Des millions de joueurs auront ainsi l'occasion d'apprécier sa campagne basée sur des missions à défi ou son mode créatif, mais aussi son tout nouveau contenu saisonnier. Le DLC Time Campers sera sinon disponible au lancement, avant l'extension Folkrace et 2 autres packs en 2024.

Rebonjour à tous ! En mai, nous dévoilions que notre jeu de destruction en voxel sortirait sur PlayStation 5. Aujourd’hui, je suis très heureux de vous faire part d’une excellente nouvelle : Teardown débarquera sur console le 15 novembre 2023… et ce n’est pas tout ! C’est un immense privilège de vous annoncer que le jeu rejoindra également le Catalogue des jeux PlayStation Plus dès le jour de sa sortie. Nous profitons aussi de cette occasion pour vous révéler une série inédite de missions, de cartes, de véhicules et d’autre contenu prévu pour Teardown au cours de l’année prochaine, sans oublier le tout premier abonnement saisonnier du jeu. Ci-dessous, vous trouverez de plus amples informations sur la future extension de la campagne, quelques nouveaux modes, ainsi qu’un aperçu de deux ou trois petites surprises à venir… mais d’abord, voici un récapitulatif du jeu.

Il existe de nombreux moyens de jouer à Teardown, mais lorsque vous ferez vos premiers pas dans le jeu, nous vous recommandons de commencer par la campagne narrative. Celle-ci est composée de 40 niveaux qui mettront votre créativité et votre logique à rude épreuve. Chaque niveau débute par une tâche principale (par exemple, voler ou détruire certains objets) et une série de défis bonus. Vous devrez alors utiliser les outils, les armes et les véhicules pour trouver le moyen d’atteindre votre objectif… lors de missions qui seront parfois de véritables courses contre la montre. Vous aurez le temps de préparer votre approche et d’organiser votre itinéraire, tout en sachant que des obstacles inattendus se dresseront (très probablement) sur votre chemin aux moments les plus inopportuns…

Une fois que vous vous serez familiarisé avec la campagne et que vous aurez découvert certains des modes plus structurés, vous pourrez vous lancer à la conquête du bac à sable où liberté est le maître mot. Dans ce mode, libre à vous d’explorer sans aucune limite toutes les cartes que vous aurez débloquées pendant la campagne, et même de les atomiser avec les outils à votre disposition. Ici, vous accéderez également au mode Créativité qui change la donne du tout au tout en vous proposant de… créer (comme son nom l’indique). À l’aide de toutes sortes de matériaux et d’outils de construction, vous aurez l’occasion de bâtir vos propres structures, sculptures, feuillages, et bien plus encore… avant de les détruire aussi si le cœur vous en dit.

Parallèlement au lancement de Teardown sur PS5, nous proposerons le DLC Time Campers, une extension de la campagne qui se déroule au Far West. Ce contenu étoffe l’expérience du jeu à bien des égards. Vous y découvrirez notamment un nouveau scénario qui vous propulse dans le passé, où vous brandirez des armes et des outils old-school tout en semant un joyeux chaos dans une ville minière poussiéreuse. Nous sommes à des années-lumière de l’environnement contemporain de la campagne principale de Teardown, mais le concept de braquage se marie particulièrement bien à une période connue pour ses hold-up qui décoiffent. Nous avons passé des moments d’anthologie sur ce DLC en créant de nouvelles cartes et des outils inédits à partir de matériaux d’époque, en étudiant de nouveaux types d’architectures, et en inaugurant de nouveaux éléments interactifs comme le cheval et le wagon…

Au-delà de Time Campers, d’autres DLC se profilent à l’horizon ! Eh oui, l’expérience qu’offre Teardown ne se limite pas à l’utilisation d’outils portatifs ! En effet, vous aurez souvent besoin de l’aide de véhicules et d’équipement pour accomplir vos missions. Pour faire de ce contenu un élément gratifiant du jeu, nous avons investi beaucoup de temps dans le gameplay de conduite véhiculaire. Ensuite, le DLC Folkrace du printemps ira encore plus loin, en vous mettant aux commandes d’une flotte de véhicules exceptionnels que vous pourrez piloter dans de nouveaux modes de course et lors de défis destructifs. Après Folkrace, deux DLC supplémentaires sont prévus en 2024 ! Nous sommes impatients de vous en dévoiler plus à leur sujet le moment voulu.

La créativité est au cœur de Teardown, aussi bien dans la campagne qu’en mode Bac à sable, mais ce n’est pas tout. Notre communauté actuelle a déjà conçu quelques mods plutôt impressionnants ! Autant vous dire que nous sommes très heureux de vous annoncer qu’une sélection de nos mods préférés seront également jouables sur consoles. Nous vous en dirons plus à mesure que nous nous approchons de la date de sortie, mais n’ayez crainte : vous pourrez caresser le toutou. Ça va beaucoup bouger d’ici peu, mais nous sommes incroyablement enthousiastes d’accueillir très bientôt les joueurs PlayStation dans notre bac à sable.