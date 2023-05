Teardown : le jeu de braquage phénomène aux décors en voxels destructibles annoncé sur PS5 et Xbox Series X et S

Disponible en Early Access depuis 2020 et officiellement depuis l'année dernière, Teardown a largement convaincu sur PC, en témoigne la quantité et la qualité des avis sur Steam. Il faut dire que le concept du jeu solo est alléchant : nous faire prendre part à des « braquages » dans des décors à l'esthétique voxel largement destructibles, où nous pouvons créer des passages et raccourcis au gré de notre casse via un arsenal d'outils très varié pour désactiver une alarme et nous enfuir au plus vite.

Les Suédois de Tuxedo Labs veulent maintenant amener leur pépite à un nouveau public, avec un portage PS5 et Xbox Series X|S confirmé lors du PlayStation Showcase. Il sera livré avec 40 missions de la campagne jouables, l'extension Art Vandals, des défis spéciaux, le mode Sandbox aux règles de jeu personnalisables, et quelques mods de la communauté. Il sera compatible avec le retour haptique de la DualSense et proposera une interface utilisateur adaptée aux consoles.

Teardown n'a pas encore de date de sortie sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, mais elle est prévue pour un beau jour de 2023.