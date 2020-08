Teardown : le jeu de destruction se dévoile dans un trailer nerveux

La gamescom Opening Night Live s’est déroulée jeudi dernier avec près de deux heures de show, avec plus de trente jeux au programme. Certains comme Ratchet & Clank: Rift Apart ou Little Nightmares II furent plus à l’honneur que d’autres. Globalement, il y en a eu pour tous les goûts : Scarlet Nexus pour les amateurs d'Action-RPG, ou Struggling si vous aimez les jeux de plateforme bizarres. Néanmoins, il y a un titre qui a tiré son épingle du lot, c’est le fameux Teardown, l’anti-Minecraft où vous devrez tout détruire en plus de braquer avec style.

Teardown promet d’être déjanté à tous les niveaux. Édité et développé par Tuxedo Labs, ce jeu de pixels à la première personne va également vous demander de la réflexion afin de bien concevoir vos échappatoires. Exploser des rampes, briser des vitres, allumer des lumières, utiliser une boule de démolition... Vous l’aurez compris, Teardown est aux antipodes de Minecraft.

Le jeu est attendu pour la fin d'année 2020 et vous pouvez déjà l'ajouter à votre liste de souhaits sur Steam.