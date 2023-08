PlayStation Plus : tous les jeux ajoutés aux formules Extra et Premium en août 2023 dévoilés, Sea of Stars et une extension de Destiny 2 au programme

Les jeux mensuels offerts à tous les abonnés PlayStation Plus pour le mois d'août 2023 sont désormais disponibles depuis la semaine dernière et il est maintenant l'heure de découvrir ce que nous réserve Sony Interactive Entertainment du côté de ses formules Extra et Premium. Bon, nous en connaissions déjà un, puisque Sea of Stars rejoindra le catalogue dès son lancement le 29 août. Il ne sera pas seul, loin de là, avec notamment un gros DLC. En effet, après avoir offert l'extension Au-delà de la Lumière de Destiny 2 plus tôt cette année, c'est La Reine Sorcière qui va cette fois être rendu gratuit par un moyen détourné, Sony étant pour rappel propriétaire de Bungie. Puisque c'est la meilleure accessible à l'heure actuelle, il s'agit là d'une judicieuse initiative.

Vous trouverez ci-dessous la liste des 17 contenus qui intégreront le service à partir du 15 août (sauf Sea of Stars donc), Moving Out 2 sortant lui aussi en day one. Vous noterez que Dreams est décidément recyclé à toutes les sauces, puisqu'il est actuellement offert en ayant simplement un abonnement Essential...

PlayStation Plus Extra et Premium | Catalogue des Jeux Sea of Stars (PS5, PS4)

Destiny 2 : La Reine Sorcière (PS5, PS4)

Moving Out 2 (PS5, PS4)

Lost Judgment (PS5, PS4)

Destroy All Humans 2 Reprobed (PS5, PS4)

Two Point Hospital: Jumbo Edition (PS4)

Source of Madness (PS5, PS4)

Cursed to Golf (PS5, PS4)

Dreams (PS4)

PJ Masks: Heroes of the Night (PS5, PS4)

Hôtel Transylvanie : Monstrueuses aventures (PS5, PS4)

Lawn Mowing Simulator: Landmark Edition (PS5, PS4)

Spellforce III Reforced (PS4)

Midnight Fight Express (PS4) PlayStation Plus Premium | Catalogue des Classiques MediEvil: Resurrection (PSP)

Ape Escape: On the Loose (PSP)

Pursuit Force: Extreme Justice (PSP)

