PlayStation Plus : le programme complet des jeux offerts en août 2024 dévoilé

Juillet touchant à sa fin, Sony Interactive Entertainment prend donc la parole pour dévoiler les prochains jeux qui vont être offerts à l'ensemble des abonnés au PlayStation Plus. La précédente sélection nous avait laissé assez mitigé, est-ce que celle du mois d'août fera mieux ? Eh bien, là encore, cela dépendra fortement des joueurs, car nous retrouvons le dernier jeu LEGO de TT Games, ainsi que deux productions plus modestes et originales.

Si vous n'aviez pas encore eu l'opportunité de découvrir LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, vous devriez donc être ravis, lui qui mélange les neuf longs-métrages principaux dans cette galaxie lointaine. À cela s'ajoute le survival horror Five Nights at Freddy’s Security Breach de Steel Wool Studios et le metroidvania Ender Lilies: Quietus of the Knights d'Adglobe et Live Wire.

Vous pourrez donc les ajouter à votre bibliothèque dès mardi prochain, et ce jusqu'au 2 septembre.

Les sorties du PlayStation Plus pour août 2024

Borderlands 3 Jusqu'au 5 août

Supports : PS5 et PS4 Among Us Jusqu'au 5 août

Supports : PS5 et PS4 NHL 24 Jusqu'au 5 août

Supports : PS5 et PS4

Les entrées du PlayStation Plus pour août 2024

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker À partir du 6 août

Supports : PS5 et PS4 Five Nights at Freddy's Security Breach À partir du 6 août

Supports : PS5 et PS4 Ender Lilies: Quietus of the Knights À partir du 6 août

Support : PS4

