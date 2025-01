PlayStation Plus : le programme complet des jeux offerts en février 2025 dévoilé, un mois payant ?

L'actualité entourant l'écosystème de Sony Interactive Entertainment est chaude en ce mercredi, qui est le dernier du mois de janvier. C'est donc sans surprise que nous découvrons à présent les prochains jeux qui vont être offerts à l'ensemble des abonnés au PlayStation Plus. Ceux pouvant encore être récupérés n'étaient pas particulièrement excitants, entre productions plus toutes jeunes et un jeu service ayant floppé. Que nous réserve le mois de février ?

Eh bien, c'est une salve plutôt intéressante que nous avons là. En tête d'affiche, nous retrouvons PAYDAY 3, jeu de braquage qui n'a pas rencontré le succès et qui pourrait donc agrandir sa communauté de cette manière. Vient ensuite High on Life, un FPS qui ne manque pas d'humour, développé par le studio du créateur de Rick et Morty, Justin Roiland (même s'il a mal tourné). Enfin, c'est l'amusant remaster PAC MAN WORLD Re-PAC qui va venir régaler les amateurs de la boule jaune de Namco. Espérons que ses suites finissent par bénéficier du même traitement, même si pour l'heure nous attendons surtout des nouvelles du curieux Shadow Labyrinth.

Ils pourront être ajoutés à votre bibliothèque jusqu'au lundi 3 mars 2025.

Les sorties du PlayStation Plus pour février 2025

Suicide Squad: Kill the Justice League Jusqu'au 3 février

Support : PS5 Need for Speed Hot Pursuit Remastered Jusqu'au 3 février

Support : PS4 The Stanley Parable: Ultra Deluxe Jusqu'au 3 février

Supports : PS5 et PS4

Les entrées du PlayStation Plus pour février 2025

PAYDAY 3 À partir du 4 février

Support : PS5 High on Life À partir du 4 février

Supports : PS5 et PS4 PAC MAN WORLD Re-PAC À partir du 4 février

Supports : PS5 et PS4

