PlayStation Plus : le programme complet des jeux offerts de juin 2022 dévoilé

Nous sommes désormais en juin et c'est mardi prochain que les abonnés au PlayStation Plus vont pouvoir profiter d'une offre de jeux renouvelée. Même avec la refonte du service qui va disposer de trois types d'abonnement d'ici quelques semaines par chez nous, rien ne va bouger concernant cela. Sony Interactive Entertainment a frappé fort en mai avec FIFA 22 et va remettre ça ce mois-ci avec un incontournable de son catalogue. Oui, les fuites étaient une fois de plus correctes.

Les joueurs n'ayant pas encore succombé au chef-d'œuvre de Santa Monica Studio vont donc pouvoir découvrir God of War (2018), de quoi donner envie de découvrir sa suite Ragnarök. Naruto to Boruto: Shinobi Striker et Nickelodeon All-Star Brawl raviront eux les amateurs de baston facile d'accès, ce dernier disposant d'une version PS5 dédiée. Notez que vous aurez jusqu'au 4 juillet pour les ajouter à votre bibliothèque.

Les sorties du PlayStation Plus pour juin 2022

FIFA 22 Jusqu'au 6 juin

Supports : PS5 et PS4 Tribes of Midgard Jusqu'au 6 juin

Supports : PS5 et PS4 Curse of the Dead Gods Jusqu'au 6 juin

Support : PS4

Les entrées du PlayStation Plus pour juin 2022

God of War (2018) À partir du 7 juin

Support : PS4 Naruto to Boruto: Shinobi Striker À partir du 7 juin

Support : PS4 Nickelodeon All-Star Brawl À partir du 7 juin

Supports : PS5 et PS4

