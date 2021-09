PlayStation Plus : le programme complet des jeux offerts de septembre 2021 dévoilé

Nous venons d'entrer en septembre et c'est la semaine prochaine que les abonnés au PlayStation Plus vont pouvoir découvrir une nouvelle sélection de jeux qui leur sont proposés sans frais supplémentaires. Après un mois d'août pas vraiment fou, bien que sympathique, quoi de neuf ?

Eh bien, la rumeur avait vu juste, faites semblant d'être surpris. Nous aurons donc bien droit à l'aventure culinaire bien délirante Overcooked! All You Can Eat sur PS5, ainsi qu'au deuxième volet de la trilogie World of Assassination qu'est Hitman 2 et au titre multijoueur opposant des soldats à une bête sacrée du cinéma avec Predator: Hunting Grounds sur PS4. Notez que vous avez jusqu'au 4 octobre pour les récupérer.

Les sorties du PlayStation Plus pour septembre 2021

Plants vs. Zombies : La Bataille de Neighborville

Jusqu'au 6 septembre

Support : PS4 Tennis World Tour 2 Jusqu'au 6 septembre

Support : PS4 Hunter's Arena: Legends Jusqu'au 6 septembre

Support : PS5 et PS4

Les entrées du PlayStation Plus pour septembre 2021

Overcooked! All You Can Eat À partir du 7 septembre

Support : PS5 Predator: Hunting Grounds À partir du 7 septembre

Support : PS4 Hitman 2 À partir du 7 septembre

Support : PS4

