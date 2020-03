PlayStation Plus : retour sur le fameux service de Sony, 6 raisons de s'abonner !

Avec le temps et au fil des années, certains joueurs pensent que le PlayStation Plus n'est qu'un service qui permet uniquement de télécharger des jeux chaque mois... Et pourtant, c'est bien plus que ça ! En effet, Sony Interactive Entertainment a mis en place une plateforme efficace afin de changer la vie aux utilisateurs et éviter la monotonie.

Revenons donc sur les possibilités offertes aux abonnés.

Des jeux pour se faire plaisir !

Obtenez deux titres PS4 gratuitement en début de mois. Actuellement, l'excellentissime Shadow of the Colossus et Sonic Forces sont sous le feu des projecteurs ! Attention, ces jeux ne seront accessibles gratuitement que pendant la durée de votre abonnement.

Jouez en solo, c'est bien, à plusieurs, c'est mieux !

Le PlayStation Plus permet de connecter ensemble tous les joueurs situés aux quatre coins du monde. Lancez-vous alors dans des compétitions en ligne multijoueurs et montrez que vous êtes le meilleur !

Avis aux petites bourses !

En vous abonnant au PlayStation Plus, vous avez accès à des offres exclusives afin de récupérer des jeux, ou divers contenus (tels que des DLC), à bon prix.

Le stockage dans le cloud

PlayStation donne accès à un cloud de 100 Go afin de stocker vos sauvegardes. En d'autres termes, vous avez là une fonctionnalité utile pour transférer vos progressions d'une console à autre en toute simplicité.

Partagez vos jeux avec vos amis !

Une envie de jouer avec l'un de vos amis à un titre fraîchement acheté ? Seulement voilà, votre camarade ne le possède pas... Pas de panique, le PlayStation Plus vous permet d'utiliser la fonction « Jeu en Partage ». Vos invités peuvent alors vous regarder jouer ou participer en prenant le contrôle d'une manette.

Essayez des jeux complets, mais pas que !

Les abonnés ont un petit avantage sur certains jeux, le fait de pouvoir les essayer pendant un temps avant de passer à la caisse. En outre, des versions d'essai et bêtas sont distribuées exclusivement pour vous divertir comme il se doit, et de vous donner un avant-goût de ce qui va arriver dans les semaines à venir dans vos chaumières.

Pour mémoire, l'abonnement PlayStation Plus de 12 mois est à 59,99 € ; notez que vous payez 44 % moins cher que sur un abonnement d'un mois, et 40 % sur un abonnement de 3 mois.