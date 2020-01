PlayStation : un récapitulatif 2019 personnalisé avec un thème et des avatars à la clé

2019, c'est terminé depuis quelques jours maintenant, et Sony vient de lancer le Récapitulatif 2019, permettant de faire le point sur votre aventure avec la PlayStation 4 ces 12 derniers mois.

Le principe est simple, il suffit de vous connecter sur le site officiel du constructeur, et si vous avez plus de 18 ans, en ayant joué plus de 10h et accepté la collecte des données supplémentaires dans les options, eh bien, vous aurez droit à un bilan de votre année 2019. Le site met en avant les jeux les plus joués, le nombre de Trophées débloqués ou encore le genre que vous avez le plus apprécié l'année dernière. Après cela, Sony offrira un thème dynamique gratuit et des avatars. Comme vous pouvez le voir, notre bilan n'est pas fameux, mais voici à quoi cela ressemble :

Sony en profite pour rappeler que sa PS4 accueillera encore de gros jeux en 2019, comme The Last of Us Part II, Final Fantasy VII Remake (fraîchement repoussé), Cyberpunk 2077 ou encore Ghost of Tsushima. Et, non, le constructeur ne sera pas à l'E3 2020 pour présenter sa PS5.