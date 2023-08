PlayStation : le retour d'une mascotte appréciée des joueurs imminent ?

Sony a de nombreux PlayStation Studios et des franchises fortes, avec des personnages marquants, mais il n'a plus réellement de mascotte à mettre en avant. Et pourtant, la PlayStation 5 inclut de base le jeu Astro's Playroom, développé par Team Asobi et mettant en avant les fonctionnalités de la manette DualSense.

Le petit robot avait déjà eu droit à un premier jeu en réalité virtuelle pour PS4 et PSVR, Astro Bot Rescue Mission, et il pourrait faire son retour prochainement. Sony vient en effet de déposer le nom et le logo Astro Bot, afin de les exploiter dans des jeux vidéo. Pour rappel, Nicolas Doucet, directeur créatif de Team Asobi, vantait les fonctionnalités de la DualSense il y a encore deux ans, mais le studio n'a rien sorti depuis. Bientôt le retour d'Astro Bot ?

Cela pourrait prendre la forme d'un Astro's Playroom 2 ou d'un Astro Bot Rescue Mission 2 pour le PlayStation VR 2, voire d'un tout nouveau titre, mais Sony n'a pour le moment rien confirmé, il faudra patienter jusqu'à une conférence officielle ou une simple annonce pour découvrir les nouvelles aventures d'Astro le petit robot. D'ici là, vous pouvez retrouver Astro Bot Rescue Mission à 9,99 € sur Amazon.