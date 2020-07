PlayStation Store : le bébé de Naughty Dog a fait craquer les joueurs en juin

Comme tous les mois, nous nous intéressons aux meilleures ventes et téléchargements sur le PlayStation Store. Ce mois-ci, l'action, le sport et l'aventure étaient au centre de l'attention des joueurs. Malgré cela, Sony Entertainment salue tout de même la performance des autres titres.

Call of Duty: Modern Warfare, FIFA 20, et Grand Theft Auto V ont aussi réalisé de belles performances, en obtenant la seconde, troisième et quatrième place en Europe et aux États-Unis. Gorn et Beat Saber ont gagné les deux premières places des jeux PS VR téléchargés aux USA / Canada et en Europe, tandis que Call of Duty: Warzone a obtenu la première place des jeux free-to-play dans les deux régions.