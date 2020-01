PlayStation Store : vous avez succombé pour Michael, Trevor et Franklin en décembre

Chaque mois, nous nous attardons sur les productions qui vous ont charmé sur le PlayStation Store. Call of Duty: Modern Warfare laisse sa première place à une vieille production : Grand Theft Auto V !

Grand Theft Auto V a été le jeu le plus téléchargé sur le PlayStation Store le mois dernier, dépassant à la fois FIFA 20 et Call of Duty : Modern Warfare pour prendre la tête du dernier classement des téléchargements de 2019.