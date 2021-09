PODCAST LIVE à 18 H : « Quel avenir pour le cloud computing avec les particuliers en 2021 ? », Shadow répond en direct à nos questions !

Blade, via son concept de cloud computing Shadow, propose depuis plusieurs années la possibilité à tout un chacun de louer un ordinateur distant avec des caractéristiques performantes et sensées évoluer avec le marché. Après un départ en fanfare, des soucis d'ordre techniques sont venus ralentir le succès de cet éco-système avant qu'il ne soit relancé de façon pleinement fonctionnelle une petite année plus tard.

Cette fois, même avec plusieurs dizaines de milliers d'abonnés, tout fonctionne parfaitement et il est ainsi devenu possible de travailler, jouer sur écran et même en VR sans avoir un PC combat chez soi ou au bureau. Avec très peu de latence et de multiples façons de se connecter (PC, Smartphone, tablettes, android boxs, casques VR, TV Connectée, Shadow Ghost...) jamais utiliser un PC dans le cloud n'a été aussi simple. De plus, pour marquer ce retour en forme, Shadow a proposé des tarifs très compétitifs de l'ordre de 13 euros par mois pour l'offre la plus vendue, la Shadow Boost. A ce prix, l'achat d'un PC physique n'avait plus forcément de sens pour bon nombre d'entre nous. Malheureusement malgré ce redémarrage positif, Blade a été placé en redressement judiciaire en mars 2021 avant d'être racheté par Octave Klaba, le patron d'OVH. Depuis, la recherche d'une stabilité financière est au programme avec, comme premier effet, celui de l'augmentation drastique des prix des abonnements qui sont passés, toujours pour la formule de base, à 29,99 euros. Shadow a justement communiqué avant-hier sur l'arrivée de 5000 nouvelles machines virtuelles disponibles, sur sa vision de l'avenir du cloud computing et les différentes évolutions qui seront faites dans les mois et années qui viennent. Vous pouvez lire notre article sur le sujet ici.

Ce vendredi 3 septembre à 18 heures, nous vous invitons à suivre notre podcast vidéo LIVE soit ici, soit directement sur notre chaîne YouTube avec, comme invité, Yannis Weinbach, directeur business unit consumer chez Shadow. Nous parlerons avec lui de cette évolution et des tarifs qui nous semblent devenus assez prohibitifs par rapport à l'achat à crédit d'une machine physique plus performante que ce qui est proposé chez eux aujourd'hui. Vous pourrez aussi poser vos questions via le chat et nous y répondrons lors de la partie Q & A.



Vous pouvez vous renseigner sur Shadow directement sur le site officiel, ici.