Shadow dévoile sa nouvelle vision et annonce l’accès à 5 000 nouveaux utilisateurs en France

Blade est une société française qui s'est spécialisée dans le cloud computing. La société propose ainsi le service Shadow, qui permet aux utilisateurs de pouvoir utiliser un PC « haut de gamme » situé dans un data center grâce à une application sur PC, smartphone, box Android (comme la NVIDIA SHIELD), Oculus Quest ou un périphérique maison, le Shadow Ghost.

La société avait fait il y a quelques années une grande campagne de communication lui ramenant plus de 100 000 utilisateurs actifs, mais en mars 2021, Blade a été placé en redressement judiciaire puis racheté par Octave Klaba (OVH). La société s'est relancée avec comme but d'acquérir une stabilité financière et a donc plus que doublé le prix de ses abonnements Shadow Boost (de 12,99 €/mois à 29,99 €) pour une configuration somme toute fort vieillissante (i7 + GeForce GTX 1080).

Voici ce qu'il nous a été dit via un communiqué de presse aujourd'hui :

Dès aujourd’hui, les utilisateurs basés en France peuvent obtenir leur accès à l’un des 5 000 nouveaux Shadow dans les 72 heures suivant leur commande. Ce test pilote marque une première étape majeure, qui permettra à l’entreprise de garantir un niveau de qualité élevé, d'optimiser leur processus et de réaliser des activations en temps quasi-réel à plus grande échelle. Cette nouvelle vision du service a pour ambition de devenir le nouveau standard pour Shadow. De nouveaux objectifs pour une stratégie repensée Aux origines, Shadow a fait le pari de vouloir s’imposer très rapidement dans un secteur très difficile et naissant. Aujourd’hui, après avoir tiré le meilleur parti des leçons du passé, Shadow ambitionne de créer une base solide assurant la construction d’un service gagnant-gagnant pour l'entreprise et les utilisateurs. La réalisation de cette ambition passe forcément par des changements et des décisions ont déjà été prises en ce sens avec notamment un ajustement des prix et des conditions d’abonnement, des migrations vers de nouveaux serveurs, etc. « La confiance entre Shadow et sa communauté a été impactée par l'histoire de l'entreprise. Nous souhaitons rétablir la confiance avec nos utilisateurs en laissant nos actions parler d'elles-mêmes. Ce sont eux qui valideront notre capacité et nos ambitions à repartir de l’avant avec des fondations solides. » Un contexte propice à de nouvelles opportunités



Grâce à ses nouveaux liens étroits avec OVHcloud, Shadow peut désormais accélérer son plan et tirer parti des ressources clés de leur nouveau partenaire stratégique, notamment grâce leur infrastructure préexistante et leur expertise du secteur, permettant ainsi à Shadow de se concentrer sur le développement de logiciels. Au cours de l'année à venir, l’entreprise a pour objectif de poursuivre son innovation afin d’offrir à ses clients une gestion du cycle de vie à la pointe de la technologie et hautement sécurisée. Cela inclut un nouveau système d'authentification, des outils d'administration, une solution de paiement plus flexible et bien plus encore.

Serait-ce la renaissance de Shadow ou un dernier râle d'agonie ? À suivre.