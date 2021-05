Shadow (Blade) : Octave Klaba (OVH) relance la machine virtuelle, mais à quel prix ?

hubiC détenue par Octave Klaba (OVH) vient donc de racheter Blade (Shadow) coupant l'herbe sous le pied à Iliad (Free). Blade entend bien capitaliser sur ce nouveau rachat pour amorcer des changements et ainsi étoffer ses services. Cependant, pour la plateforme de cloud gaming, la situation doit changer. En effet, les difficultés financières de Blade sont dues en partie à la politique de prix de ses services jugée très - voire trop - agressive, ne permettant pas de couvrir les coûts d'exploitation et les investissements.

De son côté, OVH souhaite ajouter, grâce à l'acquisition de la jeune société française, une nouvelle corde à son arc afin de rayonner parmi les différents acteurs du cloud computing. Les compétences et le socle technique de son nouvel étalon ne sont plus à démontrer. Shadow compte aujourd'hui pas loin de cent-mille utilisateurs actifs et se place comme l'une des meilleures solutions de cloud gaming sur le marché. Ses tarifs attractifs ainsi que sa solution compatible avec la réalité virtuelle en ont fait un incontournable. Malgré tout, afin de pérenniser son activité et de continuer à offrir un service de qualité, Blade a besoin de rentabilité. Son rachat effacera cette quasi-banqueroute, mais pour survivre, le service Shadow devra augmenter le tarif de ses abonnements existants.

Triste et bonne nouvelle à la fois, certains y verront un coup de pouce pour aider la start-up à se sortir de ce mauvais pas. Pour les autres c'est la douche froide, les prix ne feront pas qu'augmenter, ils doubleront même sur l'abonnement de base (Shadow Boost). Ces augmentations sont nécessaires pour appréhender l'avenir plus sereinement et offrir toujours plus de services comme le support du double écran ou un tout nouveau système d'authentification.

Voici les nouveaux tarifs des abonnements existants :

Formule Shadow Boost devient Shadow tout court : GeForce GTX 1080 - CPU 4 cœurs / 8 threads - 12 Go de RAM - 256 Go de stockage. Abonnement de 29,99 € par mois contre 14,99 € aujourd'hui.

Formule Shadow Ultra : GeForce RTX 2080 - Ray Tracing - CPU 4 cœurs / 8 threads - 16 Go de RAM - 512 Go de stockage. Abonnement de 44,99 € par mois contre 29,99 € aujourd'hui.

Formule Shadow Infinite : Titan RTX - Ray Tracing - CPU 6 cœurs / 12 threads - 32 Go de RAM - 1 To de stockage. Abonnement de 54,99 € par mois contre 49,99 € aujourd'hui.

Cependant, Shadow ne s'arrête pas là et entend désormais proposer une offre unique, appelé Shadow (tout simplement) au tarif de 29,99 € avec une configuration de base identique à tous ses abonnés. Le service signe donc l'arrêt pour ses prochains clients des abonnements Shadow Ultra et Infinite. Il sera néanmoins possible d'upgrader sa configuration cloud en achetant des add-on (comme du stockage supplémentaire). L'arrivée de cette nouvelle offre supprime ainsi toute notion d'engagement puisqu'il devient possible de l'annuler à tout moment. Il en va de même pour les précommandes. Rappelons que cette dernière vous place sur une liste d'attente de plusieurs mois afin d'accéder aux services proposés par Shadow. Mais le coup de pouce d'OVH devrait permettre des livraisons plus rapides qu'auparavant.

