Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX, la taille dévoilée, des Points Or supplémentaire à récupérer

Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX a excité la Toile il y a peu puisqu'un remake des jeux GBA et DS a été annoncé sur Switch ; actuellement, une version d'essai est disponible sur l'eShop. La fiche du jeu, elle, révèle quelques informations intéressantes.

Pour commencer, le poids. Pour les personnes qui passeront par la case dématérialisée, sachez que Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX pèsera 2,1 Go. Ensuite, si vous prenez le titre via la boutique en ligne de Nintendo, vous pourrez récupérer 200 Points Or supplémentaires !

Pokémon Donjon Mystère : Équipe de secours DX

49,99 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 49,99€. Si vous téléchargez Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX depuis le Nintendo eShop, vous pourrez bénéficier de notre offre spéciale et recevoir 200 Points Or supplémentaires ! Cette offre est valable dès maintenant et jusqu7au 8 mars 2020.

La date de sortie de Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX est fixée au 6 mars 2020.