Pokémon Écarlate et Violet : Nintendo s'excuse officiellement pour les soucis de performance, une mise à jour 1.1.0 imminente

Pokémon Écarlate et Violet sont disponibles depuis deux semaines maintenant et ils font déjà un carton, eux qui ont réalisé le meilleur démarrage de l'histoire de la franchise et des jeux Switch. Et bien que certains les considèrent comme les épisodes les plus divertissants depuis longtemps, ils sont largement décriés pour leurs graphismes limités et leurs soucis de performances.

Nintendo en est conscient et vient d'ailleurs de reconnaître ces défauts à l'occasion de la sortie de la mise à jour 1.1.0. Il admet qu'il y a des problèmes de performance, s'en excuse, et assure prendre en compte les retours des joueurs pour continuer à améliorer ses jeux. Cela veut-il dire que des optimisations techniques seront faites sur Écarlate et Violet, ou que l'éditeur tâchera de ne plus faire les mêmes erreurs à l'avenir ?

Nous sommes reconnaissants de voir que tant de personnes jouent à Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, et nous sommes également conscients que les joueurs et joueuses peuvent rencontrer des problèmes affectant les performances des jeux. Notre but a toujours été de fournir une expérience positive aux personnes jouant aux titres que nous proposons, et nous vous présentons nos excuses pour la gêne occasionnée. Nous prenons les retours des joueurs et des joueuses au sérieux et continuerons d'œuvrer à l'amélioration des jeux.

Pour ce qui est du patch 1.1.0, qui sera lancé entre la soirée du 1er et la matinée du 2 décembre selon les régions, il amène les combats classés au Stade de Combat, corrige un souci de déclenchement de musique et d'autres bugs passés sous silence. Les autres problèmes techniques ne semblent en revanche pas être concernés par la mise à jour.



Ver. 1.1.0 (publiée le 2 décembre 2022) Suite au lancement de la saison 1 des matchs classés, il est désormais possible de disputer des matchs classés au Stade de Combat.

Veuillez consulter la notice en jeu pour en savoir plus sur la saison 1 des matchs classés.

Correction d'un problème empêchant la musique d'être jouée correctement lors des combats contre le Conseil 4 et la Maîtresse en Chef dans l'intrigue « La Voie du Maître ».

D'autres modifications et corrections ont été apportées.

