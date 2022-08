Pokémon Écarlate et Violet : Motorizard, le Stade de Combat et d'autres nouveautés compétitives introduites en vidéo

Page 1 : Bandes-annonces du TCG Écarlate et Violet et des nouveautés in-game

Depuis le début du mois, nous en connaissons enfin bien plus sur ce qui nous attend dans Pokémon Écarlate et Violet en fin d'année, qui nous fera donc voyager dans la région de Paldea en chevauchant notamment les deux légendaires présents sur les jaquettes, Miraidon et Koraidon, ce qui n'a pas manqué de susciter toutes sortes de réactions sur la Toile. La nouvelle mécanique de jeu de cette génération avait également été introduite, la Téracristallisation, ainsi que bien d'autres détails à retrouver dans notre article dédié. Pour conclure les Championnats du Monde Pokémon 2022, deux annonces ont été effectuées, avec pour commencer l'introduction de la prochaine série du TCG, Écarlate et Violet, qui marquera le retour des Pokémon « ex » en 2023, dont le logo cristallisé à la toute fin de la vidéo semble indiquer que la Téracristallisation se traduira d'une manière ou d'une autre dans ce format.

S'en est suivie une autre bande-annonce, qui nous intéresse évidemment davantage puisqu'elle concerne directement les jeux Switch et plus particulièrement leur dimension compétitive, logique pour un tel évènement. Cela n'a pas empêché TPCi de dévoiler une créature inédite qui partage bien des similitudes avec Koraidon et Miraidon, sauf dans son, puisqu'il se nomme en français Motorizard. En plus de servir de monture, il disposera d'une capacité inédite baptisée Queulonage, dont l'effet n'a lui rien de bien nouveau dans l'absolu. Trois objets inédits ont aussi été présentés, le tout en mettant bien en avant la Téracristallisation avec la technique Téra Explosion, une sorte de Puissance Cachée devenant du même type Téracristal que le Pokémon lorsqu'il l'utilise.

Enfin, c'est le Stade de Combat qui a été détaillé sur le site officiel, nécessitant d'être abonné au Nintendo Switch Online pour jouer en ligne dans divers modes de jeu. Vous pouvez retrouver davantage de détails en pages suivantes.

Pokémon Écarlate et Violet vont donc apporter leur lot de nouveautés à compter du 18 novembre et au-delà. Vous pouvez les précommander sur Amazon au prix de 44,99 €.