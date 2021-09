Pokémon Évolutions : le scénario d'Épée et Bouclier prend vie dans le 1er épisode centré sur Tarak et Éthernatos

Source: The Pokémon Company

La semaine dernière, The Pokémon Company dévoilait une nouvelle initiative dans le cadre du 25e anniversaire de la licence, une série d'animation diffusée sur YouTube et répondant au nom de Pokémon Évolutions. Comme prévu, c'est ce jeudi que le premier des huit épisodes a vu le jour, intitulé Le Maître, que vous pouvez découvrir juste là :

Pour bien commencer, c'est la région de Galar présente dans Pokémon Épée et Bouclier (vendus dès 44,36 € sur Amazon) qui est à l'honneur, plus précisément l'affrontement titanesque ayant lieu vers la toute fin de l'aventure face à Éthernatos. C'est donc le Champion Tarak qui est la star de cet épisode, que nous retrouvons au stade de Winscor alors qu'il s'apprête à rejouer le match l'opposant au protagoniste des jeux (nous) et se remémore avec douleur la bataille au sommet de la tour de Kickenham contre le dragon légendaire de la 8G (il aurait fallu lui dire que la capture à la simple Poké Ball n'a qu'un faible pourcentage de réussite dans ce cas).

Comme durant notre partie, Nabil et notre avatar interviennent en combat double, avec Zacian et Zamazenta pour venir à bout de la forme Infinimax de la créature. Notez que d'autres personnages connus apparaissent sinon dans les tribunes, à savoir Ball Masqué, Travis et Rosemary.

OLM nous livre ici un anime au style se voulant plus « mature » que celui de Pokémon : Ailes du crépuscule et avec une animation de qualité, vivement la suite le 23 septembre prochain !

