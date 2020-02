Pokémon GO : un dépôt de marque suggère le développement d'un nouvel accessoire

Depuis l'arrivée de Pokémon GO sur le marché, la licence a bien évolué dans son ensemble, la mise en avant du jeu de Niantic et son concept ayant même déteint sur les aventures traditionnelles avec Pokémon: Let's Go, Pikachu et Évoli, remake de Pokémon Version Jaune où le système de capture n'entraîne plus de combat. Même l'anime surfe sur la tendance avec la dernière saison et son personnage principal Go qui, outre la référence dans le prénom, attrape les Pokémon à la pelle sans les affronter, sans compter le doublage du Motismart et ses « Great! » ou « Excellent! ».

Pour accompagner ces différents produits, The Pokémon Company a sorti plusieurs accessoires, à commencer par le Pokémon GO Plus, un bracelet servant d'extension au smartphone pour repérer les créatures environnantes. Depuis, une version améliorée a même été dévoilée en juin dernier lors de la conférence dédiée à la licence, le Pokémon GO Plus +, qui devrait accompagner le lancement de l'encore bien mystérieuse application Pokémon Sleep. La Poké Ball Plus a de son côté accompagné le lancement du duo de jeux Switch en guise de manette, permettant également de transporter l'un de nos compagnons et faisant la liaison avec Pokémon GO. Cette dernière pourrait d'ailleurs être améliorée à l'avenir.

Il se pourrait bien que la famille d'accessoires liés à la saga s'agrandisse prochainement. En effet, nous sommes tombés par pur hasard sur le dépôt d'une marque partagé par un bot Twitter, un logo plus précisément, qui est sans équivoque. Avec un nom comme Go-tcha Evolve et le symbole d'une Poké Ball dans le « o », le rattachement à la licence et à Pokémon GO est assez évident, en plus du jeu de mots avec le terme anglais gotcha. Elle a été déposée le 3 février dernier par Zero Plus Technology, justement spécialisée dans les contrôleurs sans fil.

Il pourrait s'agir selon les informations données d'un bracelet connecté doté de fonctionnalités de tracking, mais il faudra attendre une potentielle annonce pour savoir ce qu'il en est exactement.