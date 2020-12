Pokémon GO : Sorbébé fera ses débuts avec l'évènement des Fêtes d’hiver, une foule de bonus dévoilés

Les évènements et activités temporaires se multiplient dans Pokémon GO en cette fin d'année depuis l'arrivée de la 6G avec les créatures de Kalos. Pour autant, même la 8G va faire un petit détour dans le jeu d'ici quelques jours avec la Forme de Galar de M. Mime et son évolution M. Glaquette, qui seront bien de saison. Et ce ne sera pas tout puisque les Fêtes d'hiver vont débouler la semaine prochaine, avec leur lot de Pokémon costumés, de type Glace, d'éléments de personnalisation de l'avatar et bien plus.

Voici ce qu'en dit le blog du jeu :

Du mardi 22 décembre 2020, à 8h00, au jeudi 31 décembre 2020, à 22h00 (heures locales). Détails Pokémon en costumes de fête : Pikachu, Cadoizo et Polarhume feront leur apparition dans Pokémon GO avec des costumes de fêtes pour la première fois !

Rencontres dans la nature : de délicieux Pokémon de type Glace apparaîtront plus fréquemment dans la nature, tels que Obalie, Blizzi, et plus encore ! Sorbébé, le Pokémon Poudreuse, fera ses débuts dans Pokémon GO !

Éclosions des œufs : Otaria, Marcacrin, Lippouti, Stalgamin, Blizzi et Sorbébé pourront éclore dans des Œufs de 5 km !

Combats de Raid : Sabelette d'Alola, Lamantine, Lippoutou, Farfuret, Marcacrin, Kaimorse, Polarhume, et Hexagel apparaîtront dans des Raids ! Si vous êtes chanceux, vous pourriez même rencontrer un Lippoutou chromatique ! N'oubliez pas : Méga-Blizzaroi apparaîtra dans les Méga Raids et sera encore plus puissant tout au long de l'évènement.

Étude de terrain exclusive : participez à l'étude de terrain spécialement organisée pour l'évènement et vous aurez une chance de croiser des Pokémon tels que Sorbébé et Hexagel !

Objets d'avatar sur le thème de l'hiver en boutique : pour vous aider à vous habiller pour les fêtes de fin d'année, vous pouvez vous réjouir des objets d'avatar qui arrivent en boutique, dont le Pull Rongrigou, le Cache-oreilles Farfaduvet, les Bottes d'hiver et le Manteau d'hiver !

Vous pouvez trouver des stickers sur le thème des vacances dans les PokéStops, les Cadeaux et la boutique ! Pendant l'évènement, des stickers de Goupix d'Alola, de Cradopaud et de Farfaduvet entre autres seront disponibles ! Vous ne pourrez pas obtenir ces stickers une fois l'évènement terminé, alors achetez-les pendant que vous le pouvez !

Des boîtes exclusives seront disponibles dans la boutique pendant l'évènement. Consultez la boutique du jeu pour plus de détails !

Récompenses exclusives pour les Tâche de cartographie RA : effectuez des Tâche de cartographie RA pour gagner de la Méga-Énergie de Blizzaroi et rencontrer Stalgamin.

Par ailleurs, toute une série de bonus sera octroyée à cette occasion et un week-end spécial aura lieu pour terminer l'année, avec pour l'occasion le retour de Regice.

Bonus N'oubliez pas Dresseurs, vous bénéficierez de différents bonus tout au long de l'évènement. Du mardi 22 décembre 2020, à 08h00, au jeudi 31 décembre 2020, à 22h00 (heures locales) :

Ouvrez plus de Cadeaux chaque jour : pendant l'évènement, le nombre de Cadeaux que vous pouvez ouvrir chaque jour passe à 45 ;



Emportez encore plus de Cadeaux : pendant l'évènement, le nombre de Cadeaux que vous pouvez stocker dans votre Sac d’objets passe à 40.

Du mardi 22 décembre 2020, à 12h00, au mercredi 23 décembre 2020, à 23h59 (heures locales) :

(heures locales) : PX de Raid x2.

Du jeudi 24 décembre 2020, à 12h00, au vendredi 25 décembre 2020, à 23h59 (heures locales) :

(heures locales) : Bonbons de capture x2.

Du samedi 26 décembre 2020, à 12h00, au dimanche 27 décembre 2020, à 23h59 (heures locales) :

(heures locales) : Durée des Morceaux d’Étoile doublée.

Du lundi 28 décembre 2020, à 12h00, au mardi 29 décembre 2020, à 23h59 (heures locales) :

(heures locales) : Durée des Œufs Chance doublée.

Du mercredi 30 décembre 2020, à 12h00, au jeudi 31 décembre 2020, à 23h59 (heures locales) :

Poussières Étoiles de capture x2. Préparation avec un week-end d'évènement hivernal ! Pendant le dernier week-end de décembre (et en 2020 !), vous pouvez vous attendre à un évènement hivernal spécial. Du samedi 26 décembre 2020 à 08h00 au dimanche 27 décembre 2020 à 22h00 (heures locales). Détails Regice fait son retour dans les Raids ! Avez-vous raté l'occasion d'attraper un Regice la dernière fois qu'il est apparu dans les raids ? C'est votre chance d'attraper ce Pokémon Iceberg !

Récompenses exclusives pour les Tâches de cartographie RA : effectuez des Tâches de cartographie RA pour gagner de l'Encens et bien plus encore.

Pokémon attirés par l'Encens plus fréquemment : Cadoizo, Stalgamin, Obalie, Blizzi, Hexagel et Polarhume.

Pour terminer, n'oubliez pas que l'évènement lié à Pokémon, le film : Les secrets de la jungle est actuellement en cours, permettant notamment de mettre la main sur ce mignon Pikachu Explorateur !

