Pokémon HOME : la compatibilité avec Écarlate et Violet, et d'autres nouveautés datées avec la version 3.0.0

En février dernier, pour le Pokémon Day, The Pokémon Company indiquait que la compatibilité de Pokémon Écarlate et Violet avec Pokémon HOME n'arriverait que plus tard dans l'année. Les joueurs commençaient à s'impatienter, mais l'attente va bientôt prendre fin. En effet, il a été annoncé que la version 3.0.0 du logiciel servant à regrouper toutes nos créatures dans le cloud sera disponible la semaine prochaine, le mercredi 24 mai. Et mine de rien, cela commence à en faire des jeux et applications compatibles.

Il sera donc enfin possible de transférer nos créatures de Pokémon Écarlate et Violet, et d'en envoyer dans ces jeux (si elles existent dedans). Dans ce cas, le type Téracristal sera simplement calqué sur les types qu'elles possèdent. En bonus, connecter les titres de la 9G à Pokémon HOME et effectuer au moins un transfert permettra de récupérer des Poussacha, Chochodile et Coiffeton dotés de leur Talent caché via Cadeau Mystère dans l'application mobile (oui, cela force à la télécharger même si vous ne vous en servez que sur Switch...). Mordudor (Forme Marche) pourra quant à lui enfin être envoyé de Pokémon GO à Écarlate et Violet en passant par HOME.

Vous trouverez ci-dessous les autres ajouts de la mise à jour.

Version 3.0.0 — principales nouveautés Conversion des Points Pokémon HOME en Points de Ligue (PL) : les joueurs et joueuses pourront échanger leurs Points Pokémon HOME, qui dépendent du nombre de Pokémon dans leurs Boîtes, contre des PL pouvant être utilisés dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet.

: les joueurs et joueuses pourront échanger leurs Points Pokémon HOME, qui dépendent du nombre de Pokémon dans leurs Boîtes, contre des PL pouvant être utilisés dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Affichage des résumés propres à chaque jeu : il sera possible de changer la page de résumé d'un Pokémon pour afficher les informations tirées d'un autre jeu dans lequel il a été présent. De plus, dans la version mobile de Pokémon HOME, le résumé d'un Pokémon transféré depuis Banque Pokémon affichera désormais ses stats et informations telles qu'elles apparaissaient dans Banque Pokémon. Dans la version Nintendo Switch de Pokémon HOME, cette fonctionnalité est disponible dans les Boîtes Pokémon HOME lorsque le logiciel n'est pas synchronisé avec un jeu. À savoir : les Pokémon transférés dans Pokémon HOME depuis Banque Pokémon ne peuvent plus retourner dans Banque Pokémon.

: il sera possible de changer la page de résumé d'un Pokémon pour afficher les informations tirées d'un autre jeu dans lequel il a été présent. De plus, dans la version mobile de Pokémon HOME, le résumé d'un Pokémon transféré depuis Banque Pokémon affichera désormais ses stats et informations telles qu'elles apparaissaient dans Banque Pokémon. Dans la version Nintendo Switch de Pokémon HOME, cette fonctionnalité est disponible dans les Boîtes Pokémon HOME lorsque le logiciel n'est pas synchronisé avec un jeu. À savoir : les Pokémon transférés dans Pokémon HOME depuis Banque Pokémon ne peuvent plus retourner dans Banque Pokémon. Changement des capacités : à compter de la version 3.0.0, le transfert d'un Pokémon depuis Pokémon HOME vers un jeu synchronisé offrira la possibilité de changer les capacités connues par le Pokémon, en choisissant parmi toutes les capacités qu’il a apprises jusqu'à présent. Ainsi, le Pokémon en question pourra maîtriser certaines capacités avant de quitter Pokémon HOME. Cette fonctionnalité concerne uniquement les capacités pouvant être apprises dans Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante (à l'exception de quelques capacités), Légendes Pokémon : Arceus et Pokémon Écarlate et Pokémon Violet.

: à compter de la version 3.0.0, le transfert d'un Pokémon depuis Pokémon HOME vers un jeu synchronisé offrira la possibilité de changer les capacités connues par le Pokémon, en choisissant parmi toutes les capacités qu’il a apprises jusqu'à présent. Ainsi, le Pokémon en question pourra maîtriser certaines capacités avant de quitter Pokémon HOME. Cette fonctionnalité concerne uniquement les capacités pouvant être apprises dans Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante (à l'exception de quelques capacités), Légendes Pokémon : Arceus et Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Nouveaux hauts faits et autocollants : accomplir certains hauts faits dans la version mobile de Pokémon HOME donne droit à des autocollants en guise de récompense. Les autocollants obtenus permettent de personnaliser votre profil. Accomplissez un maximum de hauts faits pour créer un profil qui vous ressemble !

: accomplir certains hauts faits dans la version mobile de Pokémon HOME donne droit à des autocollants en guise de récompense. Les autocollants obtenus permettent de personnaliser votre profil. Accomplissez un maximum de hauts faits pour créer un profil qui vous ressemble ! Transfert de Mordudor (Forme Marche) : Mordudor (Forme Marche) pourra être déplacé de Pokémon GO à Pokémon Écarlate ou Pokémon Violet via Pokémon HOME.

Vous pouvez retrouver des visuels en page suivante. Pokémon Écarlate et Violet sont de leur côté vendus sur Amazon au prix de 44,18 €.