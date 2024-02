Pokémon Presents : une évidente présentation pour le Pokémon Day 2024 annoncée

Après Nintendo qui a annoncé la nuit dernière son Direct: Partner Showcase, c'est au tour de The Pokémon Company de communiquer en ce mardi matin, à un horaire plutôt inhabituel il faut bien l'avouer pour ce type de déclaration. Le Pokémon Day approchant, nous étions évidemment dans l'attente d'une présentation comme chaque année et ce sera donc bien le cas. Un Pokémon Presents va donc être diffusé la semaine prochaine, le mardi 27 février 2024 à 15h00. Au moins, nous sommes prévenus largement en avance !

Quelqu’un a dit #PokemonPresents ? ????



Rendez-vous sur notre chaîne YouTube officielle à 15:00 CET le 27 février pour fêter la #JourneePokemon 2024 avec plein d’actualités Pokémon palpitantes ! ????



À bientôt sur notre chaîne !



???? https://t.co/ewFq1Zjy81 pic.twitter.com/UK34MAfTrX — Pokémon France (@PokemonFR) February 20, 2024

La grande question qui va faire remuer les méninges des fans, c'est à quoi faut-il s'attendre ? Outre les évidentes actualités entourant les jeux mobiles et service que sont Pokémon GO, Pokémon UNITE, Pokémon Masters EX, Pokémon Café ReMix et Pokémon Sleep, il est fort possible que des projets d'animation soient de la fête, qu'il s'agisse simplement de l'anime principal ou non. D'ailleurs, cette nuit, nous avons appris que La réceptionniste Pokémon / Pokémon Concierge diffusé sur Netflix aura droit à de nouveaux épisodes. L'an dernier, le TCG s'était aussi invité avec l'annonce d'un onéreux set classique à 400 $.

Aurons-nous encore des annonces de contenus inédits pour Pokémon Écarlate et Violet maintenant que tout le contenu du DLC Le trésor enfoui de la Zone Zéro est paru ? Il serait étonnant que Game Freak propose une autre salve d'ajouts payants, surtout compte tenu de l'état technique qui remue à chaque fois le couteau dans la plaie. En revanche, l'annonce de Raids Téracristal spéciaux n'est clairement pas à exclure. Avec un rythme de sortie annualisé depuis bien longtemps maintenant, un remake ou épisode intermédiaire à la Légendes Pokémon : Arceus est plus que probable, surtout que la Switch a déjà connu deux générations et qu'il serait bien plus judicieux d'attendre la prochaine console de Nintendo pour éviter de reproduire les erreurs du passé.

Comme lors de la précédente annonce de Pokémon Presents l'été dernier avec Mewtwo, la vidéo semble faire office de teaser. C'est un thème rétro qui y résonne bien connu des joueurs, celui à l'intérieur des Arènes de Kanto en 1G ! En revanche, vous noterez qu'il a été remixé et qu'il s'agit donc d'une version encore différente de celle entendue dans Let's Go, Pikachu et Évoli.

Pour ne pas changer, vous pourrez suivre les annonces depuis cet article, auquel nous rajouterons le flux vidéo une fois disponible. Quelles sont vos attentes ?

