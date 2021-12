Pokémon : la Société Générale dévoile une carte Visa collector avec Dracaufeu, Tortank et Florizarre

Vous le savez, Pokémon célèbre cette année ses 25 ans, The Pokémon Company organise pour cela de nombreux partenariats, mais le dernier en date a de quoi surprendre, il est réalisé avec la Société Générale. Cette dernière va très prochainement proposer une carte bancaire exclusive, limitée à 1 000 exemplaires.

Cette carte collector arbore les dernières évolutions des trois starters de la première génération de Pokémon, à savoir Dracaufeu, Tortank et Florizarre, tandis que le fond de l'image est composé de Pokéballs. La carte est en métal, « une première pour une banque traditionnelle » comme le rappelle la Société Générale, elle est livrée avec une boîte collector et le nom et le prénom du client seront gravés au laser sur le dos de la carte, laissant l'avant complètement sobre. Une carte un peu plus prestigieuse que celle avec Pikachu proposée en 2018.

La vente de cette carte Pokémon débutera le mercredi 8 décembre, à 10h00. Il faudra d'abord s'inscrire sur le site de la Société Générale et attendre un lien de souscription. La banque précise enfin qu'il s'agit là d'une CB Visa, qui coûte quand même 26 € par an. Sinon, vous pouvez retrouver des cartes Pokémon, à jouer et à collectionner cette fois, sur Amazon.