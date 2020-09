Postal: Brain Damaged, un fast-FPS rétro avec le Dude annoncé

La saga Postal développée par Running With Scissors a sa petite fanbase, il faut dire que la franchise brille par sa violence et son côté gore, avec un premier volet en vue isométrique, une suite culte en FPS, un troisième titre à la troisième personne oubliable et Postal 4: No Regerts à la première personne. Mais le studio vient de dévoiler en cette fin de semaine Postal: Brain Damaged, un spin-off développé par Hyperstrange et CreativeForge Games, dont voici la première bande-annonce :

Postal: Brain Damaged est donc présenté comme un fast-FPS rétro, hommage aux vieux jeux de tir ultra violents des années 90 qui faisaient scandale à l'époque, car c'est bien là la marque de fabrique de la franchise. Nous incarnerons une nouvelle fois le Dude, qui se réveille dans un hôpital après un traumatisme cérébral, bien décidé à tirer sur les étranges créatures et infirmières qui déambulent dans les couloirs. Un titre à l'ancienne, avec des déplacements rapides, des niveaux à parcourir en solo, des armes, équipements et pouvoirs à récupérer et bien évidemment un humour noir typique de la série.

Postal: Brain Damaged est attendu en fin d'année 2021 sur PC via Steam, mais également sur consoles, même si les studios ne précisent pas lesquelles. En attendant, vous pouvez retrouver des images sur la seconde page ou le film Postal d'Uwe Boll à 6,95 € sur Amazon.fr.