Anger Foot : le fast-FPS qui prend son pied date son arrivée à grand renfort de coups de tatanes

Cela fait déjà deux ans que Devolver Digital et Free Lives ont dévoilé Anger Foot lors du Devolver Direct 2022. Un temps prévu pour l'année dernière, il avait été repoussé à 2024 durant le Devolver Delayed Showcase. Bonne nouvelle, il s'est remontré à l'occasion de la présentation annuelle de cette nuit avec une solide bande-annonce de gameplay dévoilant sa date de sortie. Il ne traînera pas du pied avant de s'inviter dans nos PC.

Anger Foot est en effet attendu le 11 juillet 2024. S'il vous faut plus de détails à son sujet, voici la description qu'en fait l'éditeur, qui mérite le coup d'œil (et de pied) :

First-person kicker implacable doublé d'un défouloir halluciné en pleine montée de caféine, Anger Foot vous bazarde dans le monde chtarbé de Shit City où un tas de gangsters monstrueux n'attendent qu'une chose : recevoir un bon coup de pied au cul.

Envoyez les pieds les plus meurtriers de la galaxie dans la face d'une grande variété d'ennemis anthropomorphes hauts en couleur afin de nettoyer les bidonvilles, égouts et gratte-ciels qui regorgent d'armes à récupérer, de nouvelles baskets à débloquer et de pouvoirs à améliorer de manière parfaitement absurde (donc merveilleuse).

Grâce à votre recours démesuré à la force brute, vous ne laisserez qu'un gigantesque fatras de portes défoncées, d'os brisés et de boissons énergisantes écrabouillées derrière vous. Atteindre la sortie en vie est à ce prix.

Shit City est une maladie, et votre panard en est le remède. Trouvez chaussure à votre pied parmi les sneakers les plus rutilantes à votre disposition pour nettoyer tous les quartiers insalubres de cette ville dérangée. Plutôt apôtre du style, de la vitesse ou de la puissance ? Débusquez tout un tas de secrets et bonus qui encouragent la rejouabilité : apprenez à aborder la destruction d'espace de manière créative, ridicule et dévastatrice.

Faites le point avec vos orteils et soyez vif de la gâchette : il vous faudra vous surpasser pour venir à bout et percer l'ensemble des mystères d'Anger Foot.