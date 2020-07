Power Rangers: Battle for the Grid, une nouvelle édition collector annoncée chez Maximum Games sur consoles, qui laisse perplexe

Un peu plus tôt dans le mois, les joueurs de Power Rangers: Battle for the Grid ont pu se procurer Robert « RJ » James en tant que nouveau combattant jouable, soit à l'unité ou inclus dans le Season Three Pass. Ce dernier inclura deux autres personnages en DLC, Lauren Shiba et à priori Scorpina si l'ombre de l'illustration n'est pas trompeuse. Nous ne savons pas encore quand la Ranger rouge de Super Samurai sera ajoutée, mais elle sera incluse dans une nouvelle édition physique qui vient d'être annoncée par surprise.

L'éditeur nord-américain Maximum Games a donc publié une bande-annonce ne montrant absolument rien de nouveau, servant à annoncer ce nouveau collector sans aucun visuel de celui-ci... La date de sortie est fixée au 6 octobre sur PS4, Xbox One et Switch au prix de 29,99 $/€, avec la promesse d'avoir tout le contenu de son équivalent numérique sur le PlayStation Store, soit sans doute :

Power Rangers: Battle for the Grid (jeu complet) ;

Contenus téléchargeables de la Saison 1 ;

Costume de Lord Drakkon Evo II exclusif ;

Costume de Kimberly Hart, Ranger Mighty Morphin rose.

Lauren Shiba sera également incluse pour un total de 16 combattants, il ne devrait donc pas y avoir ceux de la Saison 2 et les deux autres de la 3, un choix totalement illogique... Et en bonus de précommande limité, il est possible d'obtenir deux skins Green Ranger V2 (une à offrir à un ami). Le site de l'éditeur n'étant pas encore actualisé, cette annonce a de quoi laisser perplexe pour le moment. De plus, Limited Run Games avait de son côté publié une version physique de Power Rangers: Battle for the Grid (sans les DLC) à 59,99 $ avec déjà un collector vendu 89,99 $, difficile de voir l'intérêt d'en ressortir un maintenant si le contenu in-game est à peine à jour, si ce n'est le tarif plus attractif. Seuls les joueurs Xbox One sont gagnants dans l'histoire.

Pour ne pas changer, nous mettrons l'article à jour si des précisions sont apportées. Vous pouvez acheter l'intégrale VF de Super Samurai en DVD à la Fnac à 13 €.