PREVIEW Kirby et le monde oublié : une nouvelle recette qui semble fonctionner

Toujours aussi à croquer





Kirby est de retour sur Switch ! Nintendo a pris la décision de casser un brin les codes de la licence et de propulser notre jeune héros à croquer dans un univers plus réaliste. Le nom de cette nouvelle aventure ? Kirby et le monde oublié. Seulement voilà, certains fans s’inquiètent un peu de ce virage... Un monde apocalyptique, des graphismes en 3D, de nouveaux pouvoirs déroutants, le titre a-t-il de quoi accrocher ? Nous avons testé quelques heures la bête, que pouvons-nous en dire de prime abord ? Eh bien, c’est vraiment pas mal !

Un incontournable pour les fans de jeux de plateforme.

La structure se base sur un Super Mario. Pour faire simple, nous rodons sur une mappemonde où divers niveaux sont visibles et sont accessibles en remplissant certaines conditions. Dans chaque étape, le principe est simple : nous partons d’un point A pour rejoindre un point B, tout en achevant de petits objectifs sur notre route. C’est sans prise de tête. Les contrôles sont instinctifs, grands et petits trouvent leurs repères dès le départ. Pour ne pas changer, Kirby peut absorber les pouvoirs de ses ennemis, aptitudes qui lui permettent de cracher du feu, d'utiliser une épée, de se transformer en boule piquante, etc.

Les commandes inédites ? Notre petite boule rose adorée peut dorénavant aspirer des objets (de notre quotidien) qui lui permettent de progresser. Par exemple, il est possible d’absorber une voiture pour foncer à toute allure et exploser des murs afin de débusquer des lieux secrets, de devenir un escalier géant pour écraser nos adversaires et atteindre des plateformes en hauteur ou encore de se muer en une énorme bonbonne d’eau pour déblayer des passages encombrés. Sincèrement, c’est amusant et ça change de ce que nous connaissons.

Nous y avons joué en mode Portable et, visuellement, c’est incroyablement beau. Le jeu est coloré, les environnements sont à tomber et les animations ont de quoi titiller les mirettes. Alors oui, quelques arrière-plans sont légèrement floutés, mais globalement, c’est charmant (surtout sur Switch OLED). Nous avons surtout adoré les jeux de lumière, très flashy, qui sautent de l’écran pour nous amuser les yeux. Superbe !

Nos premières impressions : Vivement !



Après ce long moment passé avec Kirby et le monde oublié, nos craintes se sont envolées. Le gameplay est accessible, les mondes sont divertissants et ce nouvel univers apporte un vent de fraîcheur et une nouvelle dimension à la franchise. Cette première approche fait du bien, cet opus risque d’être un incontournable pour les fans de jeux de plateforme.

