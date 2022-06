PREVIEW Monster Hunter Rise: Sunbreak, l’extension simple mais efficace

Si simple que ça ?





La Calamité a peut-être disparu, mais votre soif de chasses et d’aventures, elle, ne va pas partir comme ça. Capcom veille au grain, comme pour son grand frère Monster Hunter: World en son temps, l’heure est venue pour l’éditeur de repousser les limites de Monster Hunter Rise. Le titre paru sur Switch en mars 2021 (puis sur Steam en janvier 2022) nous avait séduits à plus d’un titre. Nous découvrions alors un épisode qui poursuivait l’évolution de la série entamée par Monster Hunter: World. Son truc, c’était aussi de rendre l’expérience made in Capcom plus accessible pour les non-initiés de la chasse aux monstres, et accessoirement de rendre l’ensemble plus fluide. Un carton plein en substance pour un public toujours plus large. Ces joueurs, ils sont aujourd’hui chevronnés et ils réclament à juste titre un contenu end-game plus adapté. De nouvelles chasses dans le même style que l’aventure principale et c’est exactement ce que leur donne Sunbreak, quitte à avoir l’air basique au premier abord.

Sunbreak regorge de ces idées qui ne transforment pas l’expérience, mais qui l’enrichissent considérablement.

L’extension de Monster Hunter Rise n’est pourtant pas avare en nouveautés. Le ton est donné d’entrée de jeu lors de votre arrivée dans la nouvelle et lointaine Elgado. C’est depuis son avant-poste que vous pourrez parcourir pour la première fois La Citadelle. Comme son nom l’indique, ce nouveau biome a la particularité d’abriter la forteresse d’un ancien royaume qui sert aujourd’hui de refuge à de grandes bestioles. Les explorateurs apprécieront également les étendues de glace qui se mêlent parfois aux forêts luxuriantes dans la région. Bref, c’est un tout nouveau terrain de jeu qui s’offre à vous, et cela va avec toute une batterie d’améliorations et d’ajouts qui changent plus ou moins la vie. L’escalade des murs ne nécessite par exemple plus de se propulser. Une simple course, esquive ou chute suffit à vous faire courir à la verticale.

Nous ne pouvons qu’apprécier les efforts consentis pour une prise en main plus fluide. Des compromis qui confirment l’idée que Capcom poursuit son travail d’accessibilité. Ce n’est là qu’un exemple, pourtant Sunbreak regorge de ces idées qui ne transforment pas l’expérience, mais qui l’enrichissent considérablement. La faune et la flore comptent de nouveaux arrivants comme les Filoptères Rubis et Dorés qui améliorent entre autres votre capacité à chevaucher des wyvernes. Il faut également compter sur les techniques Lien de soie supplémentaires prévues pour chaque arme du jeu ou encore la capacité de passer rapidement d’un set personnalisable à l’autre. Sunbreak remplit parfaitement son rôle d’extension tant la liste est encore longue. Toutefois, il faut reconnaître qu’il le fait sans aucun panache. Nous n’attendons pas moins de bouleversement de gameplay de la part d’un DLC vendu au prix fort. D’ailleurs, c’est ce que nous avons pu constater assez rapidement en assistant à deux chasses en hands-off.

Chasse réglementée





Monster Hunter Rise: Sunbreak introduit évidemment une histoire inédite dans laquelle un trio de créatures surnommé Les Trois Seigneurs menace Elgado. Cette oligarchie est composée du Dragon Ancien Malzeno, du golem Garangolm ainsi que du Lunagaron qui nous intéresse ici puisque c’est à sa mise à mort que nous avons été conviés. Force est de constater que nous avons assisté à un affrontement très standard malgré les nouveautés à tous les étages. Quatre chasseurs qui pilonnent une créature pendant de longues minutes pour ensuite la dépecer et en faire des armures, c’est finalement assez convenu pour la série Monster Hunter. Et bien que le jeu se savoure habituellement en groupe, Sunbreak a l’originalité de se concentrer sur une expérience solo. Avec le nouveau biome et les nouveaux monstres, les Missions Parangon sont l’autre grosse fonctionnalité qui vient avec Sunbreak. Il s’agit de quêtes solos où un PNJ issu d’Elgado ou de Kamura vous assiste le temps d’une chasse. Chacun son style, libre à vous de vous associer au bot ayant le style qui correspond le mieux au votre. L’initiative est bonne, c’est en tout cas ce que nous avons pu constater lors d’une mission qui a mené jusqu’au Seregios, un dragon aussi dangereux que populaire auprès des fans. À noter que Sunbreak introduit également la difficulté inédite Rang Maître, un challenge supérieur à tout ce que vous connaissiez jusque-là et qui offre en prime de nouvelles compétences aux monstres déjà présents dans Monster Hunter Rise.

Nos premières impressions : Bon ! Monster Hunter Rise: Sunbreak fait exactement ce que nous attendons de lui. Le contenu est solide et les améliorations sont suffisamment nombreuses pour relancer l’intérêt du end-game auprès des vétérans de cet opus et de la série en général. Néanmoins, toutes les images que nous avons vues nous rappellent constamment que nous sommes face à une « simple » extension qui ne transcende à aucun moment l’expérience que nous connaissons déjà, se contentant à la place de la rendre encore plus agréable.

La version Switch de Monster Hunter Rise est disponible à 39,94 € sur Amazon.