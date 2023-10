PREVIEW Super Mario Bros. Wonder : de la magie dans la Switch

Mamma Mia, que c’est beau





Si vous n’avez pas suivi la petite histoire, en juin dernier, Nintendo a annoncé la venue d’un tout nouveau « Mario ». Son nom ? Super Mario Bros. Wonder. Ici, notre héros moustachu (ainsi que ses amis) peut se transformer et évoluer dans un monde en 2D chatoyant. Nous avons eu la chance de poser nos mains dessus pendant quelques heures, c’est pourquoi nous vous livrons nos premières impressions sur cette production qui a tout pour plaire de prime abord.

Impossible de lâcher la manette tellement l’expérience est prenante.

Avant tout chose, parlons des graphismes. Nous y avons joué en mode TV et, ne tournons pas autour du pot, c’est vraiment magnifique. Les développeurs jouent beaucoup sur les divers plans pour titiller les mirettes, les univers sont vraiment bien pensés. En outre, c’est vraiment coloré, et les animations sont totalement décalées ; Mario fait toujours une petite mimique quand il réalise une action. Sublime ! Chose assez perturbante, certains textes sont un brin minuscules... Forcément, en mode Portable, nous avons cette crainte de ne pas pouvoir lire divers dialogues. Nous nous pencherons sur ce détail ultérieurement, dans notre test complet.

Concernant la prise en main, nous retrouvons nos repères assez rapidement. Notre ami peut courir, sauter, tournoyer, écraser... Du grand classique en somme. Dans Super Mario Bros. Wonder, nous avons accès à de nouveaux pouvoirs. Comme ? La possibilité de se transformer en un éléphant loufoque qui a une force démesurée, permettant de déblayer des passages, ou encore user de la « Fleur à Bulles », donnant la possibilité de créer des bulles, soit pour enfermer des ennemis, soit pour atteindre des plateformes élevées. Mais ce n’est pas tout ! En effet, au fil de notre escapade, nous pouvons récupérer des « badges » qui donnent des capacités spéciales, comme nager hyper vite tel un dauphin sous l’eau, bondir plusieurs fois sur un mur, utiliser sa casquette comme un parachute, etc. C’est délirant et divertissant, ces ajouts apportent un brin de fraîcheur à la licence, ça fait du bien !

Autre point, dans chaque parcours, il y a des graines que nous devons débusquer pour progresser dans notre aventure. À un moment précis, le jouer aperçoit une « fleur prodige » qui permet d’en obtenir une. Seulement voilà, en la touchant, le monde change de visage et nous nous lançons des défis totalement frénétiques, hallucinants et démentiels. Des tuyaux qui prennent vie, des créatures qui courent dans tous les sens, Mario qui change d’aspect, la lumière qui s’éteint pour laisser place à notre silhouette uniquement... C’est à en perdre la tête ! Sincèrement, c’est l’une des nouveautés qui surprend et nous amuse le plus ! C’est super original et cela permet d’éviter cette monotonie à simplement courir tout droit pour atteindre son objectif. En d’autres termes, une idée de génie !

Nos premières impressions : Vivement !



Le problème des Super Mario Bros., c’est que nous avons l’impression de voir toujours le même jeu, mais avec de nouveaux pouvoirs pour essayer d’amuser un minimum le joueur. Ici, Nintendo bouscule les mœurs de la franchise en apportant de véritables nouveautés ébouriffantes, déroutantes et drôles, dans notre progression. Pour le moment, les quelques minutes passées avec Super Mario Bros. Wonder ont su nous convaincre. Impossible de lâcher la manette tellement l’expérience est prenante. Une pure merveille !

