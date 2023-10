Super Mario Bros. Wonder : la nouvelle voix de Mario est connue, mais c'est un inconnu

En août dernier, Nintendo annonçait que Charles Martinet ne doublerait plus Mario, Luigi et d'autres personnages du Royaume Champignon. Le comédien laisse sa place, qu'il occupait depuis Super Mario 64, afin de devenir Mario Ambassador, un poste encore assez flou. Mais alors, qui va doubler Mario dès Super Mario Bros. Wonder ?

Eh bien nous avons enfin qui prêtera sa voix à Mario et Luigi dans le prochain jeu de Nintendo, et il s'agira de... Kevin Afghani. Oui, le nom ne vous dit rien, et c'est bien normal, le comédien a simplement prêté sa voix dans la fiction audio Dragon Ball R&R puis au personnage d'Arnold dans Genshin Impact dans la version anglaise. Autant dire que doubler Mario et Luigi dans Super Mario Bros. Wonder est un sacré bon dans sa carrière ! Reste à savoir si les fans seront réceptifs à ce changement.

La date de sortie de Super Mario Bros. Wonder est fixée au 20 octobre 2023, exclusivement sur Nintendo Switch, vous pouvez le précommander à partir de 44,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.