PREVIEW Switch OLED : une première approche... étonnante !

La Nintendo Switch est une console qui continue de charmer les joueurs aux quatre coins du monde. Après une plateforme toute petite et compacte, la Lite, la firme japonaise a pris la décision de sortir un modèle OLED, avec quelques nouveautés dans les parages. Actuellement, la campagne autour de la machine est lancée au Japon. Ainsi, les résidents de l'Archipel peuvent découvrir les courbes de la belle au rayon jeu vidéo. Comme certains le savent, nous sommes aussi basés à Tokyo, et nous avons eu l'opportunité de voir cette nouvelle Switch tourner, mais aussi de poser nos mains dessus, le tout directement à la boutique de Big N. Forcément, avant la venue de la belle dans nos rayons et nos impressions définitives, nous vous partageons un petit aperçu de ce que nous avons pu tâter.

Cette Nintendo Switch (modèle OLED) ne nous a pas laissés indifférents finalement...

Premier constat, l'écran. Oui, il est beaucoup plus grand, oui, c'est beaucoup plus lisible, la différence est flagrante ! En modifiant la taille, Nintendo apporte aux joueurs un confort appréciable. En outre, qui dit OLED, dit couleurs explosives ! Nous avons vu tourner brièvement plusieurs productions populaires, telles que The Legend of Zelda:Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe et même Metroid Dread (oui, oui), ne tournons pas autour du pot, c'est très plaisant à la rétine. Les noirs sont vifs et ne tirent pas vers un côté grisâtre désagréable à l'œil (comme nous pouvons le constater sur les LCD), les tonalités sont plus éclatantes et les nuances plus pétantes ! Alors certes, nous avons là une technologie qui est usée depuis longtemps dans divers domaines (y compris dans le jeu vidéo, coucou la PSVita), il n'y a rien de révolutionnaire en soi, mais c'est tout de même un véritable plaisir d'admirer des licences Nintendo avec un rendu aussi ravissant et séduisant.

Ensuite, concernant l'ergonomie, eh bien, nous n'avons pas été dépaysés. En effet, les dimensions sont identiques au modèle classique et les Joy-Con ne bougent pas d'un poil ; il est donc possible de connecter ces pads actuels avec ce nouveau joujou technologique (et vice-versa). La console est censée être légèrement plus lourde, mais nous n'avons pas vu de grosses altérités, à voir sur la durée si les poignets vont supporter. En d'autres termes, si vous avez déjà tenu au moins une fois une Switch dans votre vie, vous ne serez pas déroutés et interloqués.

Pour finir, le design de cette Switch OLED est plus épuré et mieux pensé. Les boutons situés sur le dessus sont plus élégants et aussi plus confortables au toucher. La grille du ventilateur est, par contre, plus petite... De base, avec quelques titres gourmands, la machine chauffe rapidement. Du coup, nous avons peur que ce nouveau modèle, avec une aération aussi riquiqui, bouillonne entre nos mains ; wait and see, réponse d'ici quelques semaines.

Nos premières impressions : Bon !



Cette Nintendo Switch (Modèle OLED) ne nous a pas laissés indifférents finalement. Nous sentons que le géant mise tout sur l'écran et veut apporter, tout comme ses anciennes plateformes, un modèle XL à ses consommateurs. Plusieurs questions trainent encore dans nos têtes... Quid de la durée de la batterie ? Les nouveaux haut-parleurs sont-ils déjantés ? Et le dock dans tout cela ? En attendant notre test, notez simplement que les quelques centimètres gagnés sur les côtés rendent la lisibilité plus confortable, et l'expérience multijoueur (à savoir s'amuser sur un même écran) plus conviviale. Comme quoi, il suffit d'un rien...

